Телеграм: Торговые войны Трампа и литовское болото
Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление, Дональд Трамп ввел пошлины против 185 стран, а солдаты НАТО утонули в литовском болоте.
Миграционная политика
Президент России Владимир Путин своим указом ликвидировал Главное управление по вопросам миграции МВД и создал на его базе Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Новое ведомство возглавил бывший заместитель генпрокурора Андрей Кикоть, получивший статус первого заместителя главы МВД.
Юрист Иван Соловьев напоминает, что до 2016 года в России существовала Федеральная миграционная служба:
«Вопрос возвращения отдельной структуры назревал давно. Считаю, что подписание указа об отдельной службе говорит о том, что вопрос правоохранительного контроля в сфере миграции выходит на новый уровень. Создание отдельной службы позволит повысить статус сотрудников, привлечь дополнительные профессиональные кадры, могут даже вернуться люди, которые в свое время ушли из ФМС, и создать структуры этой службы в регионах и на местах. Это решение долгожданное, оно говорит о том, что государство взялось за правоохранительный контроль в этой сфере».
«АДЕКВАТ Z» полагает, что новая структура будет участвовать в разработке миграционной политики:
«По всему наблюдаемому – видим формирование органа, который будет не только проводить, но и определять, то есть разрабатывать, государственную политику по вопросам гражданства и миграции: стимулировать приток тех, кому у нас рады, ограничивать и обращать вспять поток тех, кому не рады, ставить на системную основу работу по лишению приобретенного гражданства контингента, в отношении которого закон обязывает или управомочивает это делать. Формальное замыкание всех этих тем в одних ответственных руках зрело очень давно. Кажется, наконец созрело. Еще кажется, что подчинение нового хозяйства МВД может оказаться скорее формальным – больше, так сказать, в административном и хозяйственном отношениях, чем в строевом. Намекает на это в первую очередь сама форма созданного хозяйства: служба как вид структурного подразделения министерства – случай если не вовсе уникальный, то во всяком случае крайне редкий».
С 1 апреля российские школы будут принимать детей мигрантов только в том случае, если они сдадут экзамен по русскому языку.
Основатель сообщества жен российских дипломатов, волонтер Донбасса Христина Нестоянова интересуется, что будет с детьми, которые не сдадут экзамен:
«У меня нет ответа на этот вопрос, но, полагаю, законодатели продумали, что делать с детьми в случае их результата менее 90%. У вас какие предложения? Какие мысли? Понятно, что на следующий год откладывать такой тест невозможно, пропорции возраста ребенка и классов будут нарушены».
«Мюсли вслух» радуются:
«Закон, который заботится об образовательном комфорте российских детей и пресекает порочную практику многих безответственных родителей-мигрантов по перекладыванию ответственности за воспитание их чад на наши школы, находится в одном ряду с другими стратегическими документами, призванными решить проблему бесконтрольной миграции. Среди них и введение реестра иностранцев, находящихся в РФ нелегально, и внедрение с 30 июня цифрового профиля мигранта, который заменит в том числе бумажный патент. Эти меры находят живой отклик в российском обществе».
Внешнее управление на Украине
В конце прошлой недели в ходе посещения атомного подводного крейсера «Архангельск» в Мурманской области Владимир Путин предложил обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН и нескольких стран, чтобы провести там выборы. В противном случае Россия не понимает, с кем на Украине подписывать какие-либо соглашения, ведь срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек.
«Политтранзит» обращается к истории вопроса:
«За время работы Международной системы опеки ООН она осуществлялась в отношении 11 территорий для того, чтобы в соответствии с Уставом ООН "способствовать политическому и социальному прогрессу", а также "развитию в направлении самоуправления и независимости". Чаще всего опека устанавливалась над территориями, отторгнутыми у других государств после Второй мировой войны. В частности, это Ливия (бывшая колония Италии, которой управляла Великобритания), бывшее Итальянское Сомали (Великобритания), Новая Гвинея (Австралия), Палау (США), Восточный Тимор и некоторые части бывшей Югославии. В теории вышеперечисленные выкладки верны. Однако ООН уже отказалась от этой миссии. Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, комментируя инициативу о внешнем управлении Украиной, назвал киевские власти "легитимными". Изначально были обоснованные сомнения, что подобная миссия выполнима под эгидой этой международной организации. Ведь за последние десятилетия не было ни одного кейса, за который взялась бы ООН и смогла его осуществить».
Сенатор Владимир Джабаров пишет о лицемерии генсека ООН Антониу Гутерриша, который назвал киевские власти легитимными:
«Именно страны НАТО продвигали Гутерриша на избрание в 2021 году генсеком ООН. И надо признать, он верой и правдой служит своим покровителям. Когда режим Зеленского зверски обстреливал Донбасс, получая из стран НАТО летальное оружие, Гутерриш либо стыдливо помалкивал, либо отделывался фразами о своей "обеспокоенности". И наоборот, решительно осуждал Россию за начало Специальной военной операции. Он что, не понимает, что Зеленский и его окружение абсолютно нелегитимны? Конечно, понимает, но агрессивная Европа вынуждает его делать легкомысленные заявления в отношении "законности" нынешних правителей Украины. С другой стороны, генсек ООН – фигура техническая, ничего в принципе не решающая. Над ним Совет Безопасности ООН, который лишь один может принимать решения, обязательные к исполнению всеми членами ООН. Но говоря о легитимности Зеленского, Гутерриш лишь продлевает существование неонацистского режима Зеленского, на совести которого сотни тысяч человеческих трагедий».
«РосСкандал» комментирует слова Путина о том, что украинские неонацистские формирования фактически начинают руководить страной:
«Сегодня уже зачастую непонятно, кто мобилизует этих несчастных – то ли ВСУ и полиция, то ли нацбаты и неонацистские группировки. Или ВСУ и полиция под их присмотром? Народ 404 упустил время. Власти мобилизуют остатки тех украинцев, которые хотели отмолчаться, когда их страну захватывал бандеровский фашизм. А молчать было нельзя».
«Слушатель» отмечает, что Украина уже давно находится под внешним управлением:
«Украинский конфликт все отчетливее обнажает истину, которую киевский режим старательно скрывает от собственного народа: ВСУ неспособны действовать самостоятельно, полностью зависят от внешней помощи и управляются извне, прежде всего – из Вашингтона. За громкими речами о "независимости" и "героизме" скрывается печальная реальность – тактические действия, стратегическое планирование, разведка и даже цели украинских ударов координируются не в Киеве, а в кабинетах Пентагона. <…> ВСУ сегодня – это не армия независимого государства, а управляемая структура, действующая по указке иностранных кураторов. Некомпетентность украинского военного и политического руководства, вкупе с полной зависимостью от США, делает Киев не субъектом, а объектом войны».
«FRONTовые Zаметки» объясняют, почему президенту США Дональду Трампу идея о внешнем управлении не понравилась:
«Помнится, как многие носились в эйфории, что вскоре кровавый режим Порошенко падет, и наступит прекрасное будущее… Вместо этого пришел еще более кровавый режим. Кровавого Кондитера сменил Кровавый Клоун. Что дальше? Мысль о том, что выборы в условиях украинского вакуума при имеющейся полной зачистке даже самых вялых ростков оппозиции что-то изменят, можно смело отметать. Поэтому Путин и говорит о внешнем управлении под эгидой ООН. Трампа это бесит потому, что в бандеровской действительности его не устраивает лишь один элемент, а не вся система. Это Зеленский, которого он ненавидит давно и открыто. Трампу достаточно заменить Зеленского на кого угодно, хоть опять на Порошенко, и для него вопрос решен».
Пошлины Трампа
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из 185 стран, России и Белоруссии среди них нет. Размер пошлин для разных стран варьируется.
«Банкста» указывает, что Трамп обложил пошлинами даже пингвинов:
«Трамп наложил 10% пошлины на необитаемые острова Херд и Макдональд. Население островов составляет 0 человек. Но там расположены огромные популяции пингвинов. Самые удаленные куски суши в мире находятся в южной части Индийского океана и состоят из двух основных островов Херд и Макдональд. Они являются внешними территориями Австралии».
«Птичья ягода» считает, что Трамп вдохновился примером России, и объясняет, что не так с пингвинами:
«В общем, буду краткой. Дональд Трамп посмотрел, как похорошела Россия под санкциями, как мощны ее производства и несокрушима экономика, и решил устроить то же самое у себя, только своими же руками, влупив пошлины на иностранные товары для поддержки местных. Вот что беседы с Путиным с людьми делают! Капитан Америка – у всех истерика. Без него было бы гораздо скучнее, конечно. П.С. По поводу пошлин для островов, где живут одни пингвины – на этих островах можно регистрировать разные компании для обхода неприятных тарифов, чем все и занимались. Так что, господа пингвины, ничего личного, просто бизнес».
«MarketScreen» обращает внимание на то, что вводимые Вашингтоном пошлины примерно в два раза меньше пошлин, которые введены в каждой из стран на американские товары:
«Пис Мейкерцы вообще не заморачивались. Тарифами, которыми страны облагают США, они объявили элементарную долю торгового дефицита США в импорте из этих стран. К примеру, Камбоджа. Импорт оттуда в США 12661, а экспорт из США туда 321. Разница, т.е. дефицит – 12340. Ищем долю: 12340/12661 = 97%. Ну, типа, не Мексиканский залив, а Американский. Не дефицит, а тарифы против нас. Те же страны, с которыми у США торговый профицит, обложены тарифом 10%. Собственно, все».
«Безграничный аналитик» считает, что Вашингтон действует логично:
«Трамп постоянно пытается сделать бюджет США профицитным и уйти от ситуации, в которой госдолг Штатов уверенно стремится к бесконечности, обгоняя небо, космос и даже чувство собственной значимости прибалтийских президентов. Самый простой способ изменить текущее положение дел – ввести новые пошлины. При этом американцы сделали очень просто: они приравняли пошлины к суммам финансовых потерь от различных торговых барьеров. Если же такие барьеры были реально суровыми, то размер пошлины – "половинный". Короче говоря, классическое вытягивание денег из карманов тех, кто хочет поставлять свою продукцию в Америку. А деться некуда: США – крупнейший рынок на планете, обойтись без него совершенно невозможно. Китайский рынок меньше американского и куда более "забит", поэтому Вашингтон потом еще обязательно начнет "торговлю преференциями", обещая беспошлинный доступ к своему рынку за "хорошее поведение"».
«Темник» следит за последствиями обострения американо-китайской дружбы:
«Обострение торговой войны между Китаем и США привело к введению пошлин на импорт товаров из Китая. В ответ китайская продукция устремилась на другие рынки, угрожая местным производителям. И основным двигателем этого процесса становятся маркетплейсы. Россия не является исключением – доля импорта на крупнейших онлайн-платформах, по данным Института развития предпринимательства и экономики, превышает 50% для большинства категорий товаров, за исключением мебели».
Солдаты НАТО в литовском болоте
Четверо американских военнослужащих пропали во время учений в Литве на бронемашине М88 Hercules. 25 марта их объявили пропавшими без вести, 26 марта машину обнаружили, вытянуть ее из болота удалось 31 марта. Все четверо американцев погибли.
«Карманов без Китая» подчеркивает, что гибельное болото находится на границе с Белоруссией:
«Уже неделю как коллективное НАТО тянет из болота бегемота, в смысле пытается достать утонувшую на учениях бронемашину с четырьмя потенциальными победителями России внутри. Пока что болото на границе с Беларусью побеждает. Налицо следствие слабого ознакомления управленческого персонала очередного недорейха с историей. Белорусские болота имеют огромный опыт и традиции дружбы с пришлыми людьми что в шлемах крестоносцев, что в штальхельмах».
«Русский императив» комментирует ход спасательной операции:
«1. Сначала утопили 4-х американских морпехов, которые с криком "За Техас!" совершили успешный таранный маневр болота. 2. Затем утопили подоспевший на помощь единственный в Прибалтике бульдозер. 3. Вызвали польских и испанских водолазов, которых еле спасли от суицида, заявивших "Ня, пока", когда узнали, что они в Литве. 4. Привезли старый советский речной Земснаряд, которым собирали выкачать, уася, все болото (и плюнуть им от злости в сторону России). Оказалось, старая инструкция на русском, и он этим не занимается. <…> Обвинят во всем Россию. И пойдут дальше заниматься единственными открытыми технологиями в Прибалтике – спиливать болгаркой буквы "СССР" с канализационных люков».
«Мышь в овощном» задается вопросом о том, чего ради погибли четверо молодых парней:
«Кому-то сейчас придется думать, как объяснить родным этих вояк, за что они погибли. Мы не переживаем за тех, кто будет решать эту задачу – не наша головная боль. И мы не знаем, как отреагируют на случившееся родные и близкие этих бедолаг, их соседи, сослуживцы, кто угодно еще за океаном, услышавший про эту историю в новостях. Подумают ли они "какого черта мы забыли на тех болотах?" Или "борьба за свободу и демократию немыслима без жертв…"? Не знаем. Знаем лишь, что это не последние солдаты и не последняя боевая машина, которые Вашингтон и его союзники готовы направить к рубежам России».
«ЖС Премиум» пишет, что очень не ко времени этот литовский полигон испортил себе репутацию:
«Именно полигон в Пабраде рассматривался как перспективная площадка для расширения. После модернизации, как считалось, он смог бы принять до трех тысяч солдат НАТО. Но теперь места эти прокляты – военные из Североатлантического Альянса просто побоятся туда сунуться. Это для них хуже, чем Афганистан и Ирак вместе взятые. Литовцев радовать должен только один факт: договор на строительство инфраструктуры полигона уже подписали в феврале – между координатором проекта Агентством НАТО по закупкам и поддержке и ЗАО Merko statyba. Так что отказаться от уже подписанной бумаги будет труднее».
«УЗЕЛ СВЯЗИ» любуется литовским руководством:
«Потужно зашакалить праздник или инструкция, как делать нельзя. Шакалене Довиле – министр обороны Литвы, поздравила Литву с 21-й годовщиной членства в НАТО на фоне гибели американских военных в болоте в Пабраде. "Мы гордимся тем, что являемся частью НАТО. Мы благодарны тем, благодаря кому Литва стала членом НАТО. И тем, кто каждый день рискует своей жизнью ради нашей безопасности. С праздником, Литва!" – сказала министр. Добавим к этой поистине шизоидной даме президента страны, который намедни распорядился со зла убрать с канализационных люков в стране надпись "СССР", так как других у Литвы просто нет, и получим полное бинго полоумных политиков. <…> В целом чего еще ждать от руководства страны, население которой стоит за чертой бедности и старается уехать от полной экономической безнадеги на фоне стремления официального Вильнюса помочь просроченному на фронте?»
Приговор Марин Ле Пен
В понедельник в Париже суд признал главу парламентской фракции и лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной в нецелевом использовании средств Европарламента. Ее приговорили к четырем годам заключения, из них к двум годам условно, штрафу и пяти годам лишения права занимать выборные должности. Таким образом, Ле Пен не сможет баллотироваться на президентских выборах в 2027 году.
«Мейстер» полагает, что у «Национального объединения» есть шансы, даже если приговор не получится обжаловать:
«В стране десятилетиями работало негласное правило, что у власти могут быть или центристы, или левые. Если популярность правых росла, эти силы объединяли усилия, чтобы не допустить их победы. Сейчас, по-видимому, политический истеблишмент решил, что таким образом правых уже не остановить, и переходит к совсем грязным методам. Критика России и СВО, которой в последние годы не раз отмечалась Марин, очевидно, не помогли ей войти в круг "рукопожатых" политических сил. Марин, будучи лицом крупнейшей правой партии, является первоочередной целью этих атак. Она, несомненно, попробует оспорить вердикт суда, однако даже если это не получится, то правые не пропадут – официальным лидером партии уже несколько лет является ее правая рука – Жордан Барделла. Это популярный политик, и у него есть шанс конвертировать как кейс гонений на Марин, так и фактор ее поддержки в пользу своей кандидатуры на выборах».
«Россия в глобальной политике» напоминает, что ранее в Румынии безосновательно отменили результаты первого тура президентских выборов, на которых победил неугодный европейским элитам Кэлин Джорджеску, а ко второму туру его не допустили:
«Превратим ЕС в большую Румынию. Приговор Марин Ле Пен будет означать, что в выборах 2027 года она участвовать не сможет. Фаворит, на минуточку. Внимательно наблюдаем за дельнейшим развитием событий».
Журналист Петр Акопов отмечает, что выборы в ЕС все больше утрачивают легитимность:
«Убирая самого популярного кандидата, истеблишмент одновременно и подрывает доверие народа к голосованию, и делегитимизирует власть как таковую, не говоря уже о том, что фактически работает на популярность самых радикальных, то есть антидемократических (по либеральному определению) сил, которые говорят избирателям: смотрите, элиты совсем перестали считаться с вами, не соблюдают собственные правила игры, зачем же нам сохранять их? Эта тенденция не нова – она набирала силу все последние годы, просто проявлялась раньше по-другому. В странах с парламентской (а не президентской, как во Франции) формой правления все было проще – как только какая несистемная, антисистемная партия начинала набирать серьезную популярность, ее запирали в угол: блокировали, шельмовали как радикальную и экстремистскую, бойкотировали. Даже если она побеждала на выборах с относительным большинством голосов (20-30 процентов), ее просто не пускали к власти, никто не хотел объединяться в коалиции с ней. В крайнем случае ее брали младшим партнером – с тем, чтобы держать под контролем».
«Устойчивый Коллапс» рассказывает, чего боятся французские глобалисты:
«Прежде всего того, что Ле Пен может начать бороться с коррупцией трамповскими методами. Запрос на полный аудит государственных финансов сейчас у французов очень высок. Они и так платят большие налоги. Но при этом и качество работы государства стремительно ухудшается. Социальная оптимизация проведена в довольно жестком режиме. Кризис в системе бесплатного здравоохранения, которой французы еще недавно так гордились. Кризис в системе образованием, которым французы тоже очень гордились. Да еще при этом дефициты довольно бодро растут, что увеличивает нагрузку на бюджет. Сейчас Франция тратит 60 млрд евро на обслуживание своего долга. К 2030 году эта сумма может вырасти до 100 млрд».
«Всевидящее око» объясняет азы:
«Давно известно, что демократические выборы – это те, на которых побеждают демократы, а не кто попало. А те, кто мешают побеждать демократам, попадают под сияющий каток благословенной демократии. Под этот каток едва не попал даже сам Дональд Трамп. Но ему как-то удалось проскочить между струйками, даже невзирая на неудачные покушения. А вот во Франции явно было решено шпану к власти больше не пущать. И не пустили. Уж слишком много народу изъявило желание за нее проголосовать. Так нельзя. А как же демократы?!»
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