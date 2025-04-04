Телеграм: Торговые войны Трампа и литовское болото

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Президент России Владимир Путин своим указом ликвидировал Главное управление по вопросам миграции МВД и создал на его базе Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Новое ведомство возглавил бывший заместитель генпрокурора Андрей Кикоть, получивший статус первого заместителя главы МВД.

Юрист Иван Соловьев напоминает, что до 2016 года в России существовала Федеральная миграционная служба:

«Вопрос возвращения отдельной структуры назревал давно. Считаю, что подписание указа об отдельной службе говорит о том, что вопрос правоохранительного контроля в сфере миграции выходит на новый уровень. Создание отдельной службы позволит повысить статус сотрудников, привлечь дополнительные профессиональные кадры, могут даже вернуться люди, которые в свое время ушли из ФМС, и создать структуры этой службы в регионах и на местах. Это решение долгожданное, оно говорит о том, что государство взялось за правоохранительный контроль в этой сфере».

«АДЕКВАТ Z» полагает, что новая структура будет участвовать в разработке миграционной политики:

«По всему наблюдаемому – видим формирование органа, который будет не только проводить, но и определять, то есть разрабатывать, государственную политику по вопросам гражданства и миграции: стимулировать приток тех, кому у нас рады, ограничивать и обращать вспять поток тех, кому не рады, ставить на системную основу работу по лишению приобретенного гражданства контингента, в отношении которого закон обязывает или управомочивает это делать. Формальное замыкание всех этих тем в одних ответственных руках зрело очень давно. Кажется, наконец созрело. Еще кажется, что подчинение нового хозяйства МВД может оказаться скорее формальным – больше, так сказать, в административном и хозяйственном отношениях, чем в строевом. Намекает на это в первую очередь сама форма созданного хозяйства: служба как вид структурного подразделения министерства – случай если не вовсе уникальный, то во всяком случае крайне редкий».

С 1 апреля российские школы будут принимать детей мигрантов только в том случае, если они сдадут экзамен по русскому языку.

Основатель сообщества жен российских дипломатов, волонтер Донбасса Христина Нестоянова интересуется, что будет с детьми, которые не сдадут экзамен:

«У меня нет ответа на этот вопрос, но, полагаю, законодатели продумали, что делать с детьми в случае их результата менее 90%. У вас какие предложения? Какие мысли? Понятно, что на следующий год откладывать такой тест невозможно, пропорции возраста ребенка и классов будут нарушены».

«Мюсли вслух» радуются:

«Закон, который заботится об образовательном комфорте российских детей и пресекает порочную практику многих безответственных родителей-мигрантов по перекладыванию ответственности за воспитание их чад на наши школы, находится в одном ряду с другими стратегическими документами, призванными решить проблему бесконтрольной миграции. Среди них и введение реестра иностранцев, находящихся в РФ нелегально, и внедрение с 30 июня цифрового профиля мигранта, который заменит в том числе бумажный патент. Эти меры находят живой отклик в российском обществе».

