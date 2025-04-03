США предрекли остановку торговли из-за «очень больших» пошлин на автомобили
Автопроизводители теперь будут переориентироваться на другие рынки, включая российский, что негативно скажется на отечественных компаниях, заявил НСН экономист Данильцев.
Американский лидер Дональд Трамп ввел слишком большие пошлины для иностранных автопроизводителей, что ставит под угрозу торговлю с США, заявил НСН директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
Указ американского президента Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на ввоз машин и автозапчастей затрагивает продукцию почти на $600 млрд и распространяется еще и на весь компьютерный импорт США, сообщает Reuters. Трамп призвал компании «производить продукт прямо здесь, в Америке». Данильцев объяснил, что локализация производства в США – это сложный процесс.
«Локализация в США – это сложный процесс, этих производств не существует, надо создавать новые мощности, надо переориентировать ресурсы, включая оборудование и рабочую силу. Конечно, за это все заплатит потребитель. Хотя бывает такая ситуация, что экспортер снижает цены, чтобы остаться на рынке. При этом размер пошлины очень большой. Поэтому торговля может остановиться вообще или упасть очень сильно», - предупредил он.
По его словам, автопроизводители теперь будут переориентироваться на другие рынки, включая российский, что негативно скажется на отечественных игроках.
«Это не означает автоматическое возвращение автопроизводителей в Россию, все будет зависеть от конкретной компании и политической ситуации. Естественно производители автомобилей и компьютеров будут искать новые рынки. Вопрос в том, будут ли эти рынки довольны. Легко сказать, что больше автомобилей отправятся на другие рынки, включая Россию. Но хорошо ли это? Это усиление конкуренции и давление на собственное производство. Не факт, что нам сегодня это на руку. У нас сегодня в автомобильном секторе большое количество предприятий, работников», - подытожил собеседник НСН.
Трамп ранее заявил, что на сегодняшний день лишь половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны. Это, по его мнению, подрывает индустриальную базу и национальную безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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