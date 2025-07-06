В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров

В Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров, сообщил в Telegram глава города Андрей Кравченко.

ВСУ атаковали Новороссийск дронами, безэкипажными катерами и ракетами

По его словам, объявлен сигнал «Внимание всем». Жителям первой береговой линии, которые находятся дома, рекомендуется не подходить к окнам. Необходимо укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами.

Мэр также призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее Черноморский флот уничтожил 23 безэкипажных катера ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:АтакаНовороссийск

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