Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера
5 июля 202521:30
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, следует из данных Downdetector.
Больше всего жалоб поступило из Москвы.
Россияне также жалуются на работу мобильных операторов. Самое большое количество жалоб фиксируют в Москве и Питере.
Ранее клиенты операторов МТС, Мегафон, Yota и Tele2 в Санкт-Петербурге пожаловались на проблемы со связью и интернетом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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