Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, следует из данных Downdetector.

Смартфоны-кирпичи и Рунет: В России рассказали о будущем с «отдельным» интернетом

Больше всего жалоб поступило из Москвы.

Россияне также жалуются на работу мобильных операторов. Самое большое количество жалоб фиксируют в Москве и Питере.

Ранее клиенты операторов МТС, Мегафон, Yota и Tele2 в Санкт-Петербурге пожаловались на проблемы со связью и интернетом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ИнтернетСбойМессенджерыTelegram

Горячие новости

Все новости

партнеры