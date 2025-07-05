Зюганова единогласно переизбрали председателем КПРФ
Геннадия Зюганова единогласно переизбрали председателем ЦК КПРФ, сообщили в партии.
Кроме того, КПРФ внесла изменения в свой устав, изменив официальное название партии, а также создав новый руководящий орган — Высший совет.
Новое название партии теперь звучит как «КПРФ – политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации».
Первый зампред ЦК партии Юрий Афонин, в свою очередь, пояснил, что в Высший совет войдут люди, которые имеют непререкаемый авторитет, это советские и российские государственные деятели.
Ранее Зюганов заявил НСН, что россиянам не стоит переживать, что долгая реставрация Мавзолея может превратиться в его закрытие навсегда.
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