В Турции задержали итальянского военкора с гражданством РФ Андреа Лучиди

Военкор находился в Стамбуле в составе международной группы журналистов и юристов, которые собирали данные о тюрьмах и встречались с местными экспертами. В группу входили граждане Бельгии, Франции, Испании, а также россиянка Татьяна Десятова - координатор Интербригады Московского городского комитета КПРФ. Все они были задержаны по неизвестным причинам.

Как сообщил агентству коллега журналиста Винченцо Лоруссо, Лучиди согласился добровольно покинуть Турцию и вернется в Италию.

По данным источника ТАСС, все ранее задержанные, в том числе Лучиди и Десятова, уже покинули Турцию.

Андреа Лучиди постоянно проживает в России с 2022 года, журналист освещает ход специальной военной операции.

