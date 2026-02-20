В Турции задержали итальянского военкора с гражданством РФ Андреа Лучиди
Итальянского журналиста с гражданством РФ Андреа Лучиди, работающего в Донбассе, задержали в Турции. Об этом пишет ТАСС.
Военкор находился в Стамбуле в составе международной группы журналистов и юристов, которые собирали данные о тюрьмах и встречались с местными экспертами. В группу входили граждане Бельгии, Франции, Испании, а также россиянка Татьяна Десятова - координатор Интербригады Московского городского комитета КПРФ. Все они были задержаны по неизвестным причинам.
Как сообщил агентству коллега журналиста Винченцо Лоруссо, Лучиди согласился добровольно покинуть Турцию и вернется в Италию.
По данным источника ТАСС, все ранее задержанные, в том числе Лучиди и Десятова, уже покинули Турцию.
Андреа Лучиди постоянно проживает в России с 2022 года, журналист освещает ход специальной военной операции.
