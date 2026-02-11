Лавров: Совет мира не сможет заменить ООН
Совет мира по сектору Газа не сможет стать заменой ООН, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в интервью для проекта «Эмпатия Манучи».
По словам главы российского МИД, предложенная президентом США Дональдом Трампом структура - «это другая история». Как отметил Лавров, ООН, Секретариат организации является весьма политизированным инструментом.
«Когда в Секретариате в списке написано гражданство "Пакистан/США", всем понятно, что у этого человека тоже где-то учатся дети, есть счет в каком-то американском банке», - указал глава внешнеполитического ведомства.
Ранее Трамп заявлял, что Совет мира призван стать платформой для решения конфликтов в мире и может составить конкуренцию в том числе ООН, пишет Ura.ru.
