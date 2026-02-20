СМИ: В Таиланде погиб сооснователь ASOS Гриффитс

Один из основателей британской компании ASOS Квентин Гриффитс погиб в Таиланде. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на данные правоохранителей.

«Квентин Гриффитс таинственным образом упал с 17-го этажа своей квартиры в Паттайе», — отмечает издание.

Правоохранительные органы не исключают версию насильственной смерти, пишет RT. Вместе с тем они не обнаружили признаков беспорядка внутри квартиры.

Гриффитсу было 58 лет. В 2000 году он стал сооснователем ASOS , занимал пост маркетингового директора, а позднее продал акции и переехал в Таиланд.

