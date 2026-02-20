СМИ: В Таиланде погиб сооснователь ASOS Гриффитс
20 февраля 202611:05
Один из основателей британской компании ASOS Квентин Гриффитс погиб в Таиланде. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на данные правоохранителей.
«Квентин Гриффитс таинственным образом упал с 17-го этажа своей квартиры в Паттайе», — отмечает издание.
Правоохранительные органы не исключают версию насильственной смерти, пишет RT. Вместе с тем они не обнаружили признаков беспорядка внутри квартиры.
Гриффитсу было 58 лет. В 2000 году он стал сооснователем ASOS , занимал пост маркетингового директора, а позднее продал акции и переехал в Таиланд.
Горячие новости
- Депутат Говырин назвал средний размер пенсий в 2026 году
- Борисенко назначили замглавы МИД России
- СМИ: В Таиланде погиб сооснователь ASOS Гриффитс
- «Сделан под Трампа»: Почему «Совет мира» не посягает на замену ООН
- В Турции задержали итальянского военкора с гражданством РФ Андреа Лучиди
- Над Севастополем сбили более 26 БПЛА
- Бенефис Трампа: На первом «Совете мира» собрали семь миллиардов для Газы
- Путин назначил замглавы МИД Вершинина послом России в Турции
- ФСБ пресекла подготовку теракта к 23 февраля в Ставрополе
- Теория заговора и «Зона 51»: Почему США опубликуют государственные документы об НЛО