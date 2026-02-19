Девять стран направили $7 миллиардов в «Совет мира»

Азербайджан и еще восемь государств перечислили более $7 миллиардов в бюджет созданного по инициативе президента США Дональда Трампа «Совета мира». Об этом американский лидер сообщил на первом заседании организации в Вашингтоне, трансляцию вел Sky News. По его словам, США дополнительно внесут $10 миллиардов.

Трамп уточнил, что средства направили Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт. Речь идет о финансировании программы помощи, связанной с урегулированием ситуации в Газе.