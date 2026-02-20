СМИ: Военные США готовы к удару по Ирану 21 февраля

Американские военные готовы к боевым действиям против Ирана уже 21 февраля. Об этом сообщает канал CBS, ссылаясь на источники.

По данным СМИ, президента США Дональда Трампа уведомили о готовности армии. Глава Белого дома пока не принял окончательного решения о возможном ударе.

Телеканал отмечает, что даже если операция случится, она не начнется в предстоящие выходные. Вашингтон взвешивает последствия эскалации и сдержанности.

Ранее стало известно, что США перебросили на Ближний Восток более 50 дополнительных истребителей, две ударные группы авианосцев с сопровождающими их эсминцами, крейсерами, подводными лодками.

