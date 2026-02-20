СМИ: Военные США готовы к удару по Ирану 21 февраля
Американские военные готовы к боевым действиям против Ирана уже 21 февраля. Об этом сообщает канал CBS, ссылаясь на источники.
По данным СМИ, президента США Дональда Трампа уведомили о готовности армии. Глава Белого дома пока не принял окончательного решения о возможном ударе.
Телеканал отмечает, что даже если операция случится, она не начнется в предстоящие выходные. Вашингтон взвешивает последствия эскалации и сдержанности.
Ранее стало известно, что США перебросили на Ближний Восток более 50 дополнительных истребителей, две ударные группы авианосцев с сопровождающими их эсминцами, крейсерами, подводными лодками.
Горячие новости
- Песков заявил, что визит Путина в Китай состоится в этом году
- Депутат Бессараб напомнила, кому в 2026 году повысят пенсии
- МВД: Из Москвы в 2025 году выдворили более 26 тысяч иностранцев
- Не до того: Почему россияне забросили секс-игрушки
- СМИ: На Байкале ушел под лед «УАЗ» с туристами из КНР, погибли восемь человек
- Депрессия и болезни: Почему пенсионеры рвутся на работу
- Депутат Бессараб: В ближайшие 20 лет пенсионный возраст в России не изменится
- В Москве двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на стройке
- Умер фронтмен группы Shortparis Николай Комягин
- Ничего личного: Психолог рассказала, как общаться с токсичными коллегами