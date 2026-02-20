Депутат Говырин назвал средний размер пенсий в 2026 году
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин назвал средний размер пенсий в России в 2026 году. Об этом депутат сообщил в беседе с RT.
Согласно данным Социального фонда, на 1 января средний размер назначенных пенсий составлял 25 254,53 рубля. За год он вырос на 2 079 рублей.
«При этом у работающих пенсионеров средняя пенсия составляет 23 279 рублей, у неработающих она выше и достигает 25 678 рублей. Среди федеральных округов максимальное среднее значение зафиксировано в Центральном федеральном округе и составляет 25 484 рубля», — отметил Говырин.
Депутат подчеркнул, что сумма пенсии для каждого россиянина зависит от вида пенсионного обеспечения, а также индивидуальных параметров расчета. Как напомнил Говырин, на 2026 год стоимость одного пенсионного коэффициента установлена на уровне 156,76 рубля, фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9 584,69 рубля.
Также парламентарий отметил, что с 1 января страховые пенсии проиндексировали на 7,6%. При этом индексация социальных пенсий пройдет с 1 апреля, повышение привязано к росту прожиточного минимума для пенсионера на основании постановления правительства РФ.
Ранее Говырин сообщил, что с марта повысят пенсии россиянам, которым в феврале исполнилось 80 лет, и получившим первую группу инвалидности.
