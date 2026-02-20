Умер фронтмен группы Shortparis Николай Комягин

«Стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало», - написала она в своем Telegram-канале.

Собчак выразила соболезнования близким музыканта.

О смерти Комягина также сообщила в соцсетях менеджер группы Марина Косухина, не уточнив причины.

Николаю Комягину было 39 лет. В группе Shortparis он выступал с 2012 года. Также музыкант снимался в кино, в числе его работ - сериал «Карамора».

