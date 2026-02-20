Умер фронтмен группы Shortparis Николай Комягин
20 февраля 202612:00
Умер актер и музыкант, вокалист группы Shortparis Николай Комягин. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.
«Стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало», - написала она в своем Telegram-канале.
Собчак выразила соболезнования близким музыканта.
О смерти Комягина также сообщила в соцсетях менеджер группы Марина Косухина, не уточнив причины.
Николаю Комягину было 39 лет. В группе Shortparis он выступал с 2012 года. Также музыкант снимался в кино, в числе его работ - сериал «Карамора».
