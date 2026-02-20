Борисенко назначили замглавы МИД России
20 февраля 202611:26
Президент Владимир Путин назначил новым замминистра иностранных дел Георгия Борисенко. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Российский лидер освободил дипломата от обязанностей посла в Египте и полномочного представителя при Лиге арабских государств в Каире по совместительству.
«Назначить Борисенко Георгия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел», - отмечается в указе.
Ранее Путин назначил экс-замглавы МИД Сергея Вершинина послом России в Турции.
Горячие новости
- Песков заявил, что визит Путина в Китай состоится в этом году
- Депутат Бессараб напомнила, кому в 2026 году повысят пенсии
- МВД: Из Москвы в 2025 году выдворили более 26 тысяч иностранцев
- Не до того: Почему россияне забросили секс-игрушки
- СМИ: На Байкале ушел под лед «УАЗ» с туристами из КНР, погибли восемь человек
- Депрессия и болезни: Почему пенсионеры рвутся на работу
- Депутат Бессараб: В ближайшие 20 лет пенсионный возраст в России не изменится
- В Москве двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на стройке
- Умер фронтмен группы Shortparis Николай Комягин
- Ничего личного: Психолог рассказала, как общаться с токсичными коллегами