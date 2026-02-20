Борисенко назначили замглавы МИД России

Президент Владимир Путин назначил новым замминистра иностранных дел Георгия Борисенко. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Российский лидер освободил дипломата от обязанностей посла в Египте и полномочного представителя при Лиге арабских государств в Каире по совместительству.

«Назначить Борисенко Георгия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел», - отмечается в указе.

Ранее Путин назначил экс-замглавы МИД Сергея Вершинина послом России в Турции.


