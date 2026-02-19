Казахстан и еще четыре страны направить отправить войска в Газу

Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания согласились направить военных в состав Международных сил безопасности в секторе Газа. Об этом заявил командующий этими силами генерал-майор Джаспер Джефферс на первом заседании «Совета мира» в США, сообщает Reuters.

По его словам, еще два государства, Египет и Иордания, заявили о готовности заняться подготовкой местной полиции.

Девять стран направили $7 миллиардов в «Совет мира»

Джефферс также сообщил, что израильские силы безопасности начнут развертывание в районе Рафаха на юге сектора Газа. Там планируется организовать обучение полицейских, после чего присутствие будет расширяться поэтапно, от района к району.

Как отметил командующий, в долгосрочной перспективе предполагается размещение 20 тысяч военнослужащих иракских сил безопасности, а также подготовка 12 тысяч сотрудников полиции, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
