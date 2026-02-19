Казахстан и еще четыре страны направить отправить войска в Газу

Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания согласились направить военных в состав Международных сил безопасности в секторе Газа. Об этом заявил командующий этими силами генерал-майор Джаспер Джефферс на первом заседании «Совета мира» в США, сообщает Reuters.

По его словам, еще два государства, Египет и Иордания, заявили о готовности заняться подготовкой местной полиции.