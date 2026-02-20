Трамп хочет увидеть Россию и Китай в «Совете мира»

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что надеется увидеть Россию и КНР в составе «Совета мира».

Трамп: «Совет мира» объявит о выделении более $5 млрд на восстановление Газы

Так президент США ответил на вопрос о том, какие еще государства ему бы хотелось видеть в составе Совета. По словам главы государства, Москва и Пекин были приглашены. «Нужны все убеждения. Никакой дискриминации», - указал Трамп.

На первом заседании организации в Вашингтоне Трамп заявил, что девять стран направили $7 миллиардов в «Совет мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

