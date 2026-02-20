Ничего личного: Психолог рассказала, как общаться с токсичными коллегами
Коммуникацию с конфликтным сотрудником стоит свести к минимуму и общаться только на рабочие темы, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.
Общение с токсичным коллегой стоит свести к минимуму, исключить эмоции и обсуждать только рабочие вопросы, не посвящая в личную жизнь, но если конфликтные отношения станут препятствовать выполнению рабочих задач, стоит обратиться за помощью к руководству, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.
Более трети россиян увольняются из-за некомфортной атмосферы в коллективе, выяснил сервис онлайн-опросов «Анкетолог». Токсичные коллеги убивают эффективность и мотивацию всей команды. Причем даже один конфликтный сотрудник может разрушить работу всего отдела. Ситуация становится еще более сложной, если такой человек является руководителем или профи в своей сфере. Если коллектив в постоянном стрессе, специалисты перестают работать эффективно и получать удовольствие от своего дела.
«Токсичность бывает разная. Термин «токсичный» часто подразумевает широкий спектр поведения: от пассивной агрессии и сплетен до открытых нападок и обесценивания. Универсального рецепта «просто не общаться» часто бывает недостаточно, особенно, если вы работаете в одном отделе. В этом случае можно сводить коммуникацию к минимуму, отвечать максимально односложно и вежливо. Даже если вы не согласны, попробуйте не спорить. На провокации, обвинения или попытки втянуть вас в эмоциональный спор реагируйте односложно, нейтрально. Например: «Я понял вашу точку зрения», «Хорошо, я приму это к сведению», «Да, так и есть». Так токсичному собеседнику не за что будет зацепиться, ведь цель его замечаний — вывести вас на эмоции», - пояснила Каталина.
Если человек переходит на личности, то необходимо вернуть разговор к теме работы.
«Когда токсичный коллега обвиняет вас в безответственности или халатности, то лучше всего выразить готовность обсудить сроки выполнения своей части работы. Также нужно фиксировать в переписке, что конкретно кто из коллег делает в каждом из проектов. Это отрезвляет токсичных людей. Они понимают, что их слова фиксируются, и им сложнее будет потом манипулировать фактами или обвинять вас в том, чего вы не делали», - посоветовала психолог.
Помимо этого с «душными» коллегами стоит как можно меньше обсуждать личные темы, не давая повода для сплетен. Если проблему самостоятельно решить не удается, нужно обратиться к начальству.
«Вопрос будет пора обсудить на уровне руководства, если поведение коллеги влияет на результат работы: вас подставляют, саботируют процесс выполнения задач, срывают сроки. Если вас систематически унижают, оскорбляют. При этом важно объяснить ситуацию руководству грамотно. Например, вместо «Иванов меня постоянно оскорбляет», скажите: «У меня возникли сложности во взаимодействии с Ивановым, которые влияют на выполнение задачи Х». Приведите один-два примера с датами, когда вместо конструктивного обсуждения решения звучали обвинения и попросите совет, как эффективнее выстроить работу в этой связке», - пояснила Каталина.
