Над Севастополем сбили более 26 БПЛА
Почти 30 беспилотников уничтожили в Севастополе ночью 20 февраля. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Всю ночь силы ПВО и... Черноморского флота отражали атаку ВСУ. В общей сложности сбито более 26 БПЛА», - указал он.
При атаке погиб 30-летний мужчина, который получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения фрагментов сбитого дрона. Кроме того, пострадала 90-летняя женщина, пишет RT. У нее обнаружили поверхностные раны глаз и голени.
В результате ударов БПЛА получили повреждения четыре многоквартирных дома, девять частных домовладений, 11 автомобилей.
Ранее Минобороны сообщило, что над Черным морем уничтожили 28 дронов ВСУ, еще 20 БПЛА сбили в Крыму.
