Зерновая сделка может рассыпаться? Россия пока поставляет бесплатное продовольствие нуждающимся

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина использовала гуманитарный коридор для ударов по Черноморскому флоту в акватории Севастопольской бухты, сообщает пресс-служба Кремля. На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ он пояснил, что из-за этого Москва приостановила участие в «зерновой сделке».

«Эти беспилотники, и подводные, и воздушные, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно из Украины. И таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются, а мы же обязались обеспечить эту безопасность, но, если, извините меня за выражение, Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы. Так же как все сейчас трещат по поводу того, что делает Россия, не вспоминая о том, чем это вызвано, а вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора», — сказал глава государства.