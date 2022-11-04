Зерновая сделка может рассыпаться? Россия пока поставляет бесплатное продовольствие нуждающимся
Россия вернулась к участию в зерновой сделке и начала бесплатные поставки нуждающимся странам. Однако, сбыт российского продовольствия и удобрений за границей и расчеты за них затруднены.
Анкара договорилась с Москвой поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС 4 ноября, в пятницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина использовала гуманитарный коридор для ударов по Черноморскому флоту в акватории Севастопольской бухты, сообщает пресс-служба Кремля. На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ он пояснил, что из-за этого Москва приостановила участие в «зерновой сделке».
«Эти беспилотники, и подводные, и воздушные, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно из Украины. И таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются, а мы же обязались обеспечить эту безопасность, но, если, извините меня за выражение, Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы. Так же как все сейчас трещат по поводу того, что делает Россия, не вспоминая о том, чем это вызвано, а вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора», — сказал глава государства.
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что в случае невывоза зерна из украинских портов вспыхнут новые войны в Африке, будут новые госперевороты и наплыв мигрантов в Европу.
Возобновление зерновой сделки на прежних условиях невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак против российских кораблей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии. Но лишь 3-4 % досталось этим странам. А большая часть — богатым государствам Евросоюза», — написал политик в своем Telegram-канале.
Позже Москва получила от Киева письменные гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России и возобновила участие в «зерновой сделке».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что срок действия «зерновой сделки» ещё не истек, сообщает РИА Новости.
По его словам, возобновление участия России в данной инициативе ещё не означает, что она продлена, эту тему ещё предстоит обсудить.
«Предстоит ещё обсуждать тему продления официально, срок пока не истёк, пока ещё работает... к 19 числу, перед тем как принимать решение... надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки», - заключил представитель Кремля.
По словам посла России в Турции Алексея Ерхова, Москва не видит выполнения обещаний по облегчению поставок российской продукции по зерновой сделке. С ее началом из Украины вывезено было за это время 8,5 миллионов тонн зерна. Для России серьезных изменений нет.
«Мы поставляем ряд продуктов на международный рынок, в том числе в Турцию, которая традиционно закупает у нас большое количество зерна. Но мы не видим выполнения данных нам обещаний относительно облегчения наших поставок», - цитирует Ерхова РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Dünya.
Ерхов также отметил, что России не может получать платежи за товары, которые были поставлены. Существуют препятствия для экспорта удобрений через европейские страны, порты в Европе для российских судов закрыты из-за санкций.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президент России Владимир Путин продемонстрировал конструктивный подход в вопросе возобновления зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
22 июля Россия, Украина, Турция и ООН в Стамбуле заключили зерновую сделку. Она предусматривает создание черноморского коридора для вывоза украинского зерна.
Зерно из России и с Украины необходимо 50 странам, отметил директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков. По данным ФАО, объем российской и украинской пшеницы превышает 30% в импорте этой культуры для 50 стран, 50% — в импорте 26 государств. В первую очередь страны Африки зависят от поставок украинской пшеницы: Ливан (завозит с Украины около 60% всего импорта этой культуры), Джибути (около 55%), Сомали (около 50%), Эритрея и Мавритания (около 45%), Ливия (более 40%), Пакистан (более 40%), сообщает РБК.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал соглашение о возобновлении экспорта украинского зерна по Черному морю при продолжающемся конфликте Киева и Москвы «маяком надежды» в мире, который отчаянно в нем нуждается. По его словам, это поможет стабилизировать стремительно растущие цены на продовольствие во всем мире и предотвратить голод, от которого страдают миллионы людей. Кроме того, подписанные соглашения «прокладывают» путь для возвращения на мировые рынки российского зерна и удобрений.
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