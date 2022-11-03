Эрдоган считает подход Путина по зерновой сделке конструктивным

«И господин Путин, и господин Зеленский показали конструктивный подход. Я благодарен им за это», — сказал президент Турции.

Ранее он заявил, что после переговоров с российским лидером, а также переговоров глав Минобороны РФ и Турции была возобновлена работа «зернового коридора».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина использовала гуманитарный коридор для ударов по Черноморскому флоту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

