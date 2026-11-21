Продолжительность сна устанавливается гигиеническими нормативами.

«Рекомендованная общая продолжительность суточного сна для детей до 1 года — не менее 14-15 часов, от 1 года до 7 лет — 12-12,5 часов, из которых 2,5-3,0 отводится дневному сну», — указано в документе.

Для детей до года советуют организовывать сон два-четыре раза в день продолжительностью до 2 часов, малышам от 1 до 1,5 года нужно спать дважды до 3,5 часа, от 1,5 до 3 лет необходим однократный дневной сон не менее 3 часов.

Ранее Институт изучения детства, семьи и воспитания и Общественный совет при Роспотребнадзоре при поддержке Минпросвещения разработали для дошкольников курс по основам здорового питания.

