Роспотребнадзор увеличил норму дневного сна в детских садах
Роспотребнадзор увеличил рекомендованную продолжительность дневного сна детей в детских садах, теперь она составляет 2,5-3 часа вместо 2-2,5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации ведомства.
Продолжительность сна устанавливается гигиеническими нормативами.
«Рекомендованная общая продолжительность суточного сна для детей до 1 года — не менее 14-15 часов, от 1 года до 7 лет — 12-12,5 часов, из которых 2,5-3,0 отводится дневному сну», — указано в документе.
Для детей до года советуют организовывать сон два-четыре раза в день продолжительностью до 2 часов, малышам от 1 до 1,5 года нужно спать дважды до 3,5 часа, от 1,5 до 3 лет необходим однократный дневной сон не менее 3 часов.
Ранее Институт изучения детства, семьи и воспитания и Общественный совет при Роспотребнадзоре при поддержке Минпросвещения разработали для дошкольников курс по основам здорового питания.
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