Глава Минобороны Турции заявил о нормализации работы зернового коридора

«В 12:00 среды работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия», — подчеркнул Акар.

Ранее Россия возобновила приостановленное на несколько дней участие в зерновой сделке, напоминает РИА ФАН. Как сообщили в Минобороны РФ, Москва получила от Киева письменные гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России, пишет Ura.ru.

