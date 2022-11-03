Глава Минобороны Турции заявил о нормализации работы зернового коридора

Работа зернового коридора полностью пришла в норму. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу Habertürk.

Минобороны РФ: Россия сторона возобновляет реализацию «зерновой сделки»

«В 12:00 среды работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия», — подчеркнул Акар.

Ранее Россия возобновила приостановленное на несколько дней участие в зерновой сделке, напоминает РИА ФАН. Как сообщили в Минобороны РФ, Москва получила от Киева письменные гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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