Глава Минобороны Турции заявил о нормализации работы зернового коридора
Работа зернового коридора полностью пришла в норму. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу Habertürk.
«В 12:00 среды работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия», — подчеркнул Акар.
Ранее Россия возобновила приостановленное на несколько дней участие в зерновой сделке, напоминает РИА ФАН. Как сообщили в Минобороны РФ, Москва получила от Киева письменные гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 385 / сут.
Умерли
390 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+10 241 / сут.
- Патрушев: Спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС
- «Калашников»: Минобороны РФ подписало контракты на поставку винтовок Чукавина
- Конгрессмен призвал США не вмешиваться в конфликт на Украине
- Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта некритичной
- Китай заявил о завершении сборки конфигурации своей орбитальной станции
- Глава Минобороны Турции заявил о нормализации работы зернового коридора
- В Севастополе владелец дельфинария выбросил прирученных дельфинов в море
- Пригласивший Путина и Зеленского конгрессмен заявил о молчании ООН по поводу Украины
- Володин: Украинские власти ведут страну к полному исчезновению
- Глава МИД Финляндии: Вступление в НАТО может привести к «кризисной ситуации»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru