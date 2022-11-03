Эрдоган: Шольц изменил позицию по отношению к России
Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России, сообщает Daily Sabah со ссылкой на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
По его словам, немецкий политик выступает за необходимость найти точки соприкосновения. «Канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык», — сказал Эрдоган.
Он отметил решающее значение «дипломатии лидеров» в устранении проблем на международной арене.
Ранее президент Турции сообщил, что президент России Владимир Путин продемонстрировал конструктивный подход в вопросе возобновления зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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