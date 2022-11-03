Эрдоган: Шольц изменил позицию по отношению к России

По его словам, немецкий политик выступает за необходимость найти точки соприкосновения. «Канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык», — сказал Эрдоган.

Он отметил решающее значение «дипломатии лидеров» в устранении проблем на международной арене.

Ранее президент Турции сообщил, что президент России Владимир Путин продемонстрировал конструктивный подход в вопросе возобновления зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

