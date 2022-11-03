Эрдоган призвал Зеленского активизировать усилия ради завершения конфликта
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают «Известия».
Стороны обсудили российско-украинский конфликт и пути его разрешения. Эрдоган выразил удовлетворение совместным решением ситуации по зерновой сделке, так как экспорт продукции из Украины и России имеет решающее значение для всего мира. Президент Турции отметил важность продолжения действия соглашения о поставках зерна.
Эрдоган также сообщил, что президент России Владимир Путин продемонстрировал конструктивный подход в вопросе возобновления зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 385 / сут.
Умерли
390 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+10 241 / сут.
- Эрдоган: Шольц изменил позицию по отношению к России
- Стоматолог рассказал, какие продукты улучшат здоровье зубов
- Эрдоган призвал Зеленского активизировать усилия ради завершения конфликта
- СБ ООН не принял резолюцию РФ об американских биолабораториях на Украине
- Шольц: в Германии зарегистрированы 1 млн беженцев с Украины
- Эрдоган считает подход Путина по зерновой сделке конструктивным
- Польша изъяла у посольства России базу отдыха под Варшавой
- Жители Бразилии протестуют против результатов выборов
- Экс-директора ЦРУ Помпео обвинили в шпионаже
- Сербские военнослужащие сбили неизвестный беспилотник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru