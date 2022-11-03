Эрдоган призвал Зеленского активизировать усилия ради завершения конфликта

Стороны обсудили российско-украинский конфликт и пути его разрешения. Эрдоган выразил удовлетворение совместным решением ситуации по зерновой сделке, так как экспорт продукции из Украины и России имеет решающее значение для всего мира. Президент Турции отметил важность продолжения действия соглашения о поставках зерна.

Эрдоган также сообщил, что президент России Владимир Путин продемонстрировал конструктивный подход в вопросе возобновления зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

