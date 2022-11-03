Эрдоган призвал Зеленского активизировать усилия ради завершения конфликта

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают «Известия».

Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Стороны обсудили российско-украинский конфликт и пути его разрешения. Эрдоган выразил удовлетворение совместным решением ситуации по зерновой сделке, так как экспорт продукции из Украины и России имеет решающее значение для всего мира. Президент Турции отметил важность продолжения действия соглашения о поставках зерна.

Эрдоган также сообщил, что президент России Владимир Путин продемонстрировал конструктивный подход в вопросе возобновления зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
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