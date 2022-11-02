Стоимость пшеницы на мировом рынке снизилась

Мировые цены на пшеницу снизились на 6% 2 ноября. Об этом говорят показатели торгов на Чикагской товарной бирже.

Пакистан намерен закупить пшеницу у России

Стоимость зерна упала на фоне заявления России о возобновлении участия в зерновой сделке, подписанной 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Из-за атаки на суда Черноморского флота в конце октября Минобороны России объявило о приостановке действия соглашения, однако через несколько дней Москва изменила свою позицию благодаря посредничеству ООН и Анкары. К середине дня стоимость пшеницы снизилась на 6,29% — до 8,45 доллара за бушель, однако впоследствии падение несколько сбавило темп.

Ранее стало известно о намерении России безвозмездно передать республике Ливан 25 тонн пшеницы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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