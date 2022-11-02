Путин обвинил Киев в использовании гумкоридора для ударов по Черноморскому флоту
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина использовала гуманитарный коридор для ударов по Черноморскому флоту, сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ он пояснил, что из-за этого Москва приостановила участие в «зерновой сделке».
«Мы потребовали от украинской стороны заверения и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей», - добавил российский лидер.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия получила письменные гарантии от Украины не использовать гумкоридор для ведения боевых действий, после чего возобновила своё участие в «зерновой сделке», передаёт ОТР.
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