Путин обвинил Киев в использовании гумкоридора для ударов по Черноморскому флоту

На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ он пояснил, что из-за этого Москва приостановила участие в «зерновой сделке».

«Мы потребовали от украинской стороны заверения и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей», - добавил российский лидер.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия получила письменные гарантии от Украины не использовать гумкоридор для ведения боевых действий, после чего возобновила своё участие в «зерновой сделке», передаёт ОТР.

