Песков заявил, что возобновление «зерновой сделки» не означает её продления
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что срок действия «зерновой сделки» ещё не истек, сообщает РИА Новости.
По его словам, возобновление участия России в данной инициативе ещё не означает, что она продлена, эту тему ещё предстоит обсудить.
«Предстоит ещё обсуждать тему продления официально, срок пока не истёк, пока ещё работает... к 19 числу, перед тем как принимать решение... надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки», - заключил представитель Кремля.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 375 / сут.
Умерли
390 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 774 / сут.
- МИД РФ заявил, что Великобритания передавала Украине подводных беспилотников
- «Люди доброй воли». Глава МИД Украины рассказал, кто стоит за атакой на Черноморский флот
- Парламентские выборы в ЛНР могут пройти осенью 2023 года
- Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной
- В администрации Путина предложили усилить мониторинг социальных сетей
- Названы регионы РФ, лидирующие по росту потребления алкоголя
- Песков заявил, что возобновление «зерновой сделки» не означает её продления
- Песков: в Кремле не ведется дискуссия об отмене моратория на смертную казнь
- Песков: решение об увеличении срока службы будет принимать Минобороны
- Визит на саммит G20 подтвердили 17 глав государств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru