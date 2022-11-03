Песков заявил, что возобновление «зерновой сделки» не означает её продления

По его словам, возобновление участия России в данной инициативе ещё не означает, что она продлена, эту тему ещё предстоит обсудить.

«Предстоит ещё обсуждать тему продления официально, срок пока не истёк, пока ещё работает... к 19 числу, перед тем как принимать решение... надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе, сообщает RT.

