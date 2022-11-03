Лавров: Результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет
Выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено, однако результата по разблокировке экспорта удобрений и зерна из России нет. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось, в то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенной в свое время генсеком ООН [Антониу] Гутеррешем, и которая предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна», — цитирует министра РИА Новости.
Лавров подчеркнул необходимость серьезных мер по разблокировке экспорта зерна и удобрений.
Ранее Россия возобновила участие в черноморской зерновой инициативе, Москва получила от Киева необходимые гарантии неиспользовании гумкоридора и портов для ведения боевых действий против РФ.
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