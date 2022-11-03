Лавров: Результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет

«Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось, в то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенной в свое время генсеком ООН [Антониу] Гутеррешем, и которая предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна», — цитирует министра РИА Новости.

Лавров подчеркнул необходимость серьезных мер по разблокировке экспорта зерна и удобрений.

Ранее Россия возобновила участие в черноморской зерновой инициативе, Москва получила от Киева необходимые гарантии неиспользовании гумкоридора и портов для ведения боевых действий против РФ.

