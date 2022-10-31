Песков заявил, что зерновая сделка приобретает рискованный характер
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нынешние условия не позволяют обеспечить безопасность судоходства в районе «зеленого коридора» для вывоза украинского зерна, сообщает РИА Новости.
По его словам, поэтому «зерновая сделка» приобретает более рискованный характер и вряд ли может быть реализована.
«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства... такая сделка вряд ли реализуема. И приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и не гарантированный», — заключил представитель Кремля.
Ранее Россия официально уведомила Генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке на неопределённый срок своего участия в зерновой сделке., сообщает RT.
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