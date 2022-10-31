Песков заявил, что зерновая сделка приобретает рискованный характер

По его словам, поэтому «зерновая сделка» приобретает более рискованный характер и вряд ли может быть реализована.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства... такая сделка вряд ли реализуема. И приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и не гарантированный», — заключил представитель Кремля.

Ранее Россия официально уведомила Генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке на неопределённый срок своего участия в зерновой сделке., сообщает RT.