Песков заявил, что зерновая сделка приобретает рискованный характер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нынешние условия не позволяют обеспечить безопасность судоходства в районе «зеленого коридора» для вывоза украинского зерна, сообщает РИА Новости.

НАТО просит Россию возобновить зерновую сделку

По его словам, поэтому «зерновая сделка» приобретает более рискованный характер и вряд ли может быть реализована.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства... такая сделка вряд ли реализуема. И приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и не гарантированный», — заключил представитель Кремля.

Ранее Россия официально уведомила Генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке на неопределённый срок своего участия в зерновой сделке., сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЗерноДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры