Белый флаг или «страшная смерть»? ЕС пытается выжить без российского газа

Турбина находилась в Канаде на техническом обслуживании. Изначально власти отказались возвращать агрегат, квалифицировав его как товар двойного назначения, но впоследствии было решено вернуть ее, объяснив это желанием поддержать Европу.

Так, 16 июня «Газпром» снизил уровень поставок по газопроводу до 40% номинальной мощности из-за проблем с ремонтом, а также доставкой турбины. Президент России Владимир Путин предупреждал, что прокачка по «Северному потоку» может уменьшиться, если Канада не вернет турбину.

При этом 20 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что турбина для «Северного потока» вернется вовремя. А в четверг, 21 июля, трубопровод возобновил работу после десятидневного планового ремонта. По информации Nord Stream AG, с 07:00 до 08:00 мск физический поток составил почти 1,9 млн. куб. м — около 30% от номинальной мощности.