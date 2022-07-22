Белый флаг или «страшная смерть»? ЕС пытается выжить без российского газа
Евросоюз пошел на принцип и не хочет включать «Северный поток-2», однако это чревато серьезными проблемами с промышленностью и экономикой.
Турбина компании Siemens для газопровода «Северный поток», которую после ремонта отправили из Канады в Россию, «застряла» при транзите в Германии. Отмечается, что проблемы с доставкой турбины возникли якобы из-за того, что Россия еще не дала разрешение на ее транспортировку обратно. Сроки ее доставки пока неизвестны, однако возвращение турбины может занять несколько дней или недель.
Турбина находилась в Канаде на техническом обслуживании. Изначально власти отказались возвращать агрегат, квалифицировав его как товар двойного назначения, но впоследствии было решено вернуть ее, объяснив это желанием поддержать Европу.
Так, 16 июня «Газпром» снизил уровень поставок по газопроводу до 40% номинальной мощности из-за проблем с ремонтом, а также доставкой турбины. Президент России Владимир Путин предупреждал, что прокачка по «Северному потоку» может уменьшиться, если Канада не вернет турбину.
При этом 20 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что турбина для «Северного потока» вернется вовремя. А в четверг, 21 июля, трубопровод возобновил работу после десятидневного планового ремонта. По информации Nord Stream AG, с 07:00 до 08:00 мск физический поток составил почти 1,9 млн. куб. м — около 30% от номинальной мощности.
Как заявил Владимир Путин, запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу. Однако, отметил президент, половина мощностей этого газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
«Если мы даже завтра запустим "Северный поток - 2", это будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть [от потенциального годового объема – прим. НСН]», - сказал он.
Между тем в Европе продолжает нарастать газовый кризис. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в ЕС начали готовиться впервые перезимовать без российского газа. Для этого они хотят продлить работу атомных и угольных электростанций.
На этом фоне российские власти уверенны, что Европу ждут проблемы не только холодной зимы. Как отмечал член Совета Федерации Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», абсолютно вся промышленность в ЕС «встанет» без российского газа.
«Я бы не концентрировал внимание на теме "замерзнут - не замерзнут", а вообще, выживут или не выживут. Спать можно в спальных мешках, а греться у костра. Есть гораздо более серьезная проблема – без газа остановится вся промышленность, что означает смерть экономики Евросоюза. Это страшно. Не обладая большим количеством энергоресурсов, они их покупают за счет продажи своей продукции, а если не будет что продавать, то как покупать то, что им требуется? Дело даже не в российском газе, топливо можно купить где угодно, но почем и сколько? Получается, что прийти газу неоткуда», - указывал сенатор.
Однако страны ЕС, в частности руководство Германии, непреклонны. Так, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в беседе с ZDF заявил, что запуск «Северного потока — 2» стал бы поражением страны перед Россией. По его мнению, начало работы газопровода стало бы символом того, что Москва разрушила европейские санкции и добилась своих целей.
«Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать», — сказал Хабек и подчеркнул, что Берлин должен найти альтернативных поставщиков газа.
При этом ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН предупреждал, что наибольшие проблемы из-за ограничений поставок российского газа будут именно у Германии и стран Прибалтики. Он напомнил, что ФРГ потребляет самый большой объем газа из России.
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