Евросоюз решил готовиться к зиме без российского газа

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что страны Евросоюза (ЕС) могут продлить работу своих атомных и угольных электростанций, сообщает ТАСС.

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По его словам, это позволит пережить зиму в условиях отсутствия газа из РФ.

«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций», - подчеркнул он.

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, в свою очередь, напомнил о важности перехода на альтернативную энергетику.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» намерен выполнять свои обязательства по поставкам газа европейским странам, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/Peter Asquith
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