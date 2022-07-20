Евросоюз решил готовиться к зиме без российского газа

По его словам, это позволит пережить зиму в условиях отсутствия газа из РФ.

«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций», - подчеркнул он.

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, в свою очередь, напомнил о важности перехода на альтернативную энергетику.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» намерен выполнять свои обязательства по поставкам газа европейским странам, сообщает RT.