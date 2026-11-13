Над Россией сбили 1198 украинских беспилотников
Дежурные силы ПВО ликвидировали над регионами России более 1,1 тысячи беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
Дроны сбили в период с 20.00 мск 12 ноября до 08.00 13 ноября. Всего военные перехватили и уничтожили 1198 БПЛА, пишет RT.
Беспилотники нейтрализовали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областях, а также над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Кроме того, дроны сбили в Московском регионе, Крыму, над Черным морем.
Ранее стало известно, что над Калужской областью уничтожили 133 украинских беспилотника, напоминает Ura.ru.
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