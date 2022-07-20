«Огромный удар»: Уголь и атом не спасут Европу от кризиса без российского газа
Европейцы тотально не замерзнут, но им придется экономить на горячей воде и отоплении, а химическая промышленность и металлургия остановятся, сказал в эфире НСН Игорь Юшков.
Отказ от российского газа грозит Европе ударом по промышленности, инфляцией и дестабилизацией политической ситуации, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа. Для того, чтобы продержаться, в ЕС планируют продлить работу своих АЭС или угольных электростанций.
«Мы не отказываемся от поставок газа в Европу. "Газпром" не нарушает контрактные обязательства, просто они сами создали такие условия, что прокачать газ в Европу становится все сложнее и сложнее. Если они собираются останавливать прием газа, а не решать проблемы с его транспортировкой, зимой действительно не будет газа. Вопрос в том, когда он отключится. Если он будет поступать в Европу в таком усеченном режиме, как сейчас, они даже не смогут подготовиться к отопительному сезону. У них по плану заполнить 80% подземных хранилищ к 1 ноября. Они этой цели не достигнут и вообще непонятно как проведут отопительный сезон», - сказал Юшков.
В этом случае он предрек ухудшение уровня жизни европейцев и деиндустриализацию.
«Нужно будет отключить всех промышленных потребителей, сокращать температуру отопления квартир с 20-22 до 15-17 градусов, придется подавать горячую воду и электричество по часам, а не постоянно. Они, может быть, и не замерзнут тотально, но уровень жизни изменится и начнется деиндустриализация. На промышленность газа не хватит этой зимой в случае отсутствия поставок из России», - предупредил эксперт.
Юшков считает, что это станет огромным ударом по промышленности и вызовет протесты населения.
«В Германии крупнейший потребитель газа – химический концерн BASF, металлургия вся остановится, химическая промышленность. Могут остановиться и предприятия, не связанный напрямую с углеводородами, потому что часть электроэнергии в Европе вырабатывается на газовых станциях. Это будет огромный удар по промышленности, люди останутся без работы, будет раскручиваться инфляция, у людей будут сгорать накопления, уровень жизни существенно снизится и, естественно, это вызовет недовольство. В Европе будет социально-политический кризис, дестабилизация ситуации и недовольство будет расти», - предположил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
По его словам, АЭС в Европе работают на пределе, при этом они останавливаются из-за жары.
«Атомные станции и так работают на пределе возможностей, при этом сейчас они вырабатывают еще меньше электричества. Например, во Франции остановлена половина АЭС, потому что из-за жары высыхают водохранилища, необходимые для охлаждения атомных реакторов, их приходится глушить. В любом случае, не так много дает атом», - разъяснил Юшков.
Он также напомнил, что Россия является крупнейшим поставщиков угля в Европу.
«Угольные электростанции – это тоже большой вопрос. С одной стороны, в Европе осталось довольно много угольных электростанций, которые они закрыли, но еще не успели разрушить и взорвать. Их сейчас восстанавливают и вводят в эксплуатацию, но, если ты используешь уголь, надо покупать квоты на выбросы, которые постоянно дорожают. Поэтому угольная генерация становится дорогой. Плюс крупнейшим поставщиком угля является Россия, а с 10 августа по санкциям ЕС будет запрещен его импорт, надо будет искать его где-то еще», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, член Совета Федерации Андрей Климов сказал НСН, что без российского газа экономику ЕС ждет мучительная смерть.
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