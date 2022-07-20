«Огромный удар»: Уголь и атом не спасут Европу от кризиса без российского газа

«Мы не отказываемся от поставок газа в Европу. "Газпром" не нарушает контрактные обязательства, просто они сами создали такие условия, что прокачать газ в Европу становится все сложнее и сложнее. Если они собираются останавливать прием газа, а не решать проблемы с его транспортировкой, зимой действительно не будет газа. Вопрос в том, когда он отключится. Если он будет поступать в Европу в таком усеченном режиме, как сейчас, они даже не смогут подготовиться к отопительному сезону. У них по плану заполнить 80% подземных хранилищ к 1 ноября. Они этой цели не достигнут и вообще непонятно как проведут отопительный сезон», - сказал Юшков.

В этом случае он предрек ухудшение уровня жизни европейцев и деиндустриализацию.

«Нужно будет отключить всех промышленных потребителей, сокращать температуру отопления квартир с 20-22 до 15-17 градусов, придется подавать горячую воду и электричество по часам, а не постоянно. Они, может быть, и не замерзнут тотально, но уровень жизни изменится и начнется деиндустриализация. На промышленность газа не хватит этой зимой в случае отсутствия поставок из России», - предупредил эксперт.

Юшков считает, что это станет огромным ударом по промышленности и вызовет протесты населения.

«В Германии крупнейший потребитель газа – химический концерн BASF, металлургия вся остановится, химическая промышленность. Могут остановиться и предприятия, не связанный напрямую с углеводородами, потому что часть электроэнергии в Европе вырабатывается на газовых станциях. Это будет огромный удар по промышленности, люди останутся без работы, будет раскручиваться инфляция, у людей будут сгорать накопления, уровень жизни существенно снизится и, естественно, это вызовет недовольство. В Европе будет социально-политический кризис, дестабилизация ситуации и недовольство будет расти», - предположил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, АЭС в Европе работают на пределе, при этом они останавливаются из-за жары.

«Атомные станции и так работают на пределе возможностей, при этом сейчас они вырабатывают еще меньше электричества. Например, во Франции остановлена половина АЭС, потому что из-за жары высыхают водохранилища, необходимые для охлаждения атомных реакторов, их приходится глушить. В любом случае, не так много дает атом», - разъяснил Юшков.

Он также напомнил, что Россия является крупнейшим поставщиков угля в Европу.