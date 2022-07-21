СМИ: Трубина для «Северного потока» застряла в Германии

Турбина для газопровода «Северный поток», которую после ремонта отправили из Канады в Россию, «застряла» при транзите в Германии, сообщает агентство Reuters.

По его данным, проблемы с доставкой турбины возникли якобы из-за того, что «Россия еще не дала разрешение на ее транспортировку обратно».