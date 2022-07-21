СМИ: Трубина для «Северного потока» застряла в Германии

Турбина для газопровода «Северный поток», которую после ремонта отправили из Канады в Россию, «застряла» при транзите в Германии, сообщает агентство Reuters.

По его данным, проблемы с доставкой турбины возникли якобы из-за того, что «Россия еще не дала разрешение на ее транспортировку обратно».

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21 июля, газопровод «Северный поток» заработал после планового техобслуживания. При этом он работает на 40% мощности из-за того, что Канада из-за санкций долго не возвращала одну из турбин после ремонта.

По данным «Коммерсанта», турбину отправили самолетом из Канады в Германию 17 июля и должны были доставить в Россию 24 июля.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что 21 июля «Северный поток» заработает в прежнем режиме, а Германия будет смотреть, что произойдет после доставки турбины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияСеверный Поток
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