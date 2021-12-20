«Пресловутая гречка» и дорогие кредиты: Высокую инфляцию признали риском для России

Применительно к и без того аномально высокой инфляции Найт говорит о риске неожиданного всплеска инфляции в следующем году, что повлечет дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ и увеличит давление на всю экономику.

Центробанк 17 декабря в седьмой раз с марта повысил ключевую ставку - в этот раз на 1 п.п., до 8,5%. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки в ближайшее время. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в этот же день заявила, что ажиотажные покупки подорожавших товаров могут быть ошибочной стратегией, ведь в дальнейшем цены на эти товары могут снизиться. По ее словам, люди зачастую неправильно оценивают будущую динамику цен на подобные товары.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что высокая инфляция в стране является темой для обеспокоенности. По словам представителя Кремля, возврат инфляции к запланированным показателям - это сложный процесс, требующий большой и постоянной работы, которой занимается правительство.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов отметил, что в 2022 году цены в России могут вырасти выше, чем на 5,8%, которые изначально прогнозировали. Щапов подчеркнул, что наиболее существенный рост ожидается на продукты питания.

Как рассказал бывший глава Центробанка Сергей Дубинин беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», очередное повышение Банком России ключевой ставки приведет к подорожанию кредитов, но не скажется на курсе рубля. По его словам, укрепление рубля было бы эффективнее «сбивания» инфляции ключевой ставкой.

«Будет происходить подорожание кредитов российских банков и, видимо, в какой-то степени повышение ставок по вкладам. Если говорить о макроэкономике, эта мера направлена на то, чтобы сбить инфляционные ожидания, чтобы люди снизили потребление за счет кредитов, и инфляция замедлилась. Сейчас она именно такая – 8,5% по оценке Центробанка. Всегда в условиях повышающейся инфляции люди пытаются потратить деньги, пока цены не ускакали, и купить что-то, что дорожает. У богатого человека это может быть еще одна квартира для сдачи в аренду. А у человека, живущего от зарплаты до зарплаты, это может быть, например, запас пресловутой гречки», - сказал экс-глава ЦБ.