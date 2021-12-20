«Пресловутая гречка» и дорогие кредиты: Высокую инфляцию признали риском для России
Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%, однако и это - не гарантия, что инфляция в следующем году не продолжит расти, говорят эксперты.
Главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт заявил, что против российской экономики на данный момент действуют четыре вида рисков, среди которых угроза развития пандемии, инфляция, возможное введение международных санкций и энергопереход. По его словам, ВВП России в 2021 году увеличится на 4,3%, а в 2022 и 2023 годах темпы замедлятся до 2,4% и 1,8%.
Применительно к и без того аномально высокой инфляции Найт говорит о риске неожиданного всплеска инфляции в следующем году, что повлечет дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ и увеличит давление на всю экономику.
Центробанк 17 декабря в седьмой раз с марта повысил ключевую ставку - в этот раз на 1 п.п., до 8,5%. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки в ближайшее время. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в этот же день заявила, что ажиотажные покупки подорожавших товаров могут быть ошибочной стратегией, ведь в дальнейшем цены на эти товары могут снизиться. По ее словам, люди зачастую неправильно оценивают будущую динамику цен на подобные товары.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что высокая инфляция в стране является темой для обеспокоенности. По словам представителя Кремля, возврат инфляции к запланированным показателям - это сложный процесс, требующий большой и постоянной работы, которой занимается правительство.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов отметил, что в 2022 году цены в России могут вырасти выше, чем на 5,8%, которые изначально прогнозировали. Щапов подчеркнул, что наиболее существенный рост ожидается на продукты питания.
Как рассказал бывший глава Центробанка Сергей Дубинин беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», очередное повышение Банком России ключевой ставки приведет к подорожанию кредитов, но не скажется на курсе рубля. По его словам, укрепление рубля было бы эффективнее «сбивания» инфляции ключевой ставкой.
«Будет происходить подорожание кредитов российских банков и, видимо, в какой-то степени повышение ставок по вкладам. Если говорить о макроэкономике, эта мера направлена на то, чтобы сбить инфляционные ожидания, чтобы люди снизили потребление за счет кредитов, и инфляция замедлилась. Сейчас она именно такая – 8,5% по оценке Центробанка. Всегда в условиях повышающейся инфляции люди пытаются потратить деньги, пока цены не ускакали, и купить что-то, что дорожает. У богатого человека это может быть еще одна квартира для сдачи в аренду. А у человека, живущего от зарплаты до зарплаты, это может быть, например, запас пресловутой гречки», - сказал экс-глава ЦБ.
Между тем, замглавы комитета Госдумы по экономической политике, экономист Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что повышение ключевой ставки является неудачным решением как с психологической, так и с финансовой точки зрения.
«Это много, это существенное повышение, и оно окажет двоякое воздействие. Во-первых, это непосредственное влияние – разгон инфляции и удорожание кредита, а во-вторых, психологическое. Все будут ждать, что ставка будет подниматься дальше, это будет закладываться в инфляционные ожидания. Ну и демонстрация государством своей неадекватности – это всегда очень пагубная вещь, которая будет дезорганизовывать экономику дополнительно. У нас проинфляционные меры подаются как антиинфляционные. На населении это отразится удорожанием кредита. Кредиты с плавающей ставкой подорожают, новые – тоже подорожают», - сказал депутат.
Ранее экономист Денис Ракша в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что инфляция в России будет расти и дальше.
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