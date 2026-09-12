Обладателя премии «Грэмми» рэпера Lil Durk оправдали по делу о заказном убийстве

Ранее, в октябре 2024 года, телеканал NBC News сообщал, что музыкант находился в тюрьме округа Бровард под стражей без возможности внесения залога. Его задержание последовало после ареста в Калифорнии пяти человек, связанных с хип‑хоп‑коллективом OTF (Only the Family), — их обвинили в заказном убийстве, которое предположительно стало актом мести за гибель другого участника группы.

Как уточняет CBS News, в пятницу федеральный суд в Лос‑Анджелесе снял с обладателя премии «Грэмми» все пункты обвинения. Двое других подсудимых, представших перед судом вместе с рэпером, были признаны виновными в преследовании и сговоре с целью преследования, однако по основному обвинению в заказном убийстве были оправданы.

Тем не менее, несмотря на снятие обвинений в организации убийства, Lil Durk останется под стражей. Его дальнейшее участие требуется в отдельном судебном процессе по делу о вымогательстве, которое состоится позднее в текущем году.

Ранее иновным в смерти американского рэпера Тупака Шакура суд присяжных Лас-Вегаса признал гангстера Дуэйна Кита Дэвиса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

