Обладателя премии «Грэмми» рэпера Lil Durk оправдали по делу о заказном убийстве
Телеканал CBS News сообщает, что американский рэпер Дерк Бэнкс, выступающий под сценическим псевдонимом Lil Durk, был оправдан судом в Лос‑Анджелесе по делу об организации заказного убийства.
Ранее, в октябре 2024 года, телеканал NBC News сообщал, что музыкант находился в тюрьме округа Бровард под стражей без возможности внесения залога. Его задержание последовало после ареста в Калифорнии пяти человек, связанных с хип‑хоп‑коллективом OTF (Only the Family), — их обвинили в заказном убийстве, которое предположительно стало актом мести за гибель другого участника группы.
Как уточняет CBS News, в пятницу федеральный суд в Лос‑Анджелесе снял с обладателя премии «Грэмми» все пункты обвинения. Двое других подсудимых, представших перед судом вместе с рэпером, были признаны виновными в преследовании и сговоре с целью преследования, однако по основному обвинению в заказном убийстве были оправданы.
Тем не менее, несмотря на снятие обвинений в организации убийства, Lil Durk останется под стражей. Его дальнейшее участие требуется в отдельном судебном процессе по делу о вымогательстве, которое состоится позднее в текущем году.
Ранее иновным в смерти американского рэпера Тупака Шакура суд присяжных Лас-Вегаса признал гангстера Дуэйна Кита Дэвиса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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