Набиуллина предостерегла граждан от скупки подорожавших товаров

Ажиотажные покупки подорожавших товаров могут быть ошибочной стратегией, ведь в дальнейшем цена на эти товары могут снизиться. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, люди зачастую неправильно оценивают будущую динамику цен на подобные товары.