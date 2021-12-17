Набиуллина предостерегла граждан от скупки подорожавших товаров

Ажиотажные покупки подорожавших товаров могут быть ошибочной стратегией, ведь в дальнейшем цена на эти товары могут снизиться. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, люди зачастую неправильно оценивают будущую динамику цен на подобные товары.

Набиуллина надела брошь в виде Щелкунчика

Накануне Центробанк в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку - в этот раз на 1 п.п. до 8,5%. Такое решение было принято 17 декабря на заседании совета директоров.

При этом регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки в ближайшее время.

Нужно запасать продукты впрок и готовится к ухудшению ситуации с ценами, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» замглавы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.

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ФОТО: Виталий Белоусов/РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныЦентробанкЭльвира Набиуллина
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