Ядовитые медузы заполонили пляжи Кубани и Крыма

Обилие медуз зафиксировали сразу в нескольких локациях: на пляжах посёлка Кучугуры, в Татарской бухте, а также на черноморском побережье — в частности, в районе Ялты.

По мнению местных жителей, причина резкого роста численности опасных беспозвоночных — повышение солёности морской воды. В Азовском море этот показатель достиг 16 промилле, что стало рекордным значением за всё время ведения наблюдений. Такие условия оказываются благоприятными для выживания и распространения корнеротов.

Ранее заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян сказал НСН, что в случае сохранения климатического тренда на потепление, акул станет больше на Дальнем Востоке и даже в Чёрном море.

