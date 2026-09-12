Ядовитые медузы заполонили пляжи Кубани и Крыма

Побережье Крыма и Кубани оказалось под натиском ядовитых медуз‑корнеротов — их массовое скопление создаёт серьёзные неудобства для отдыхающих. Об этом пишет Life.ru, опираясь на данные Telegram‑канала SHOT.

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Обилие медуз зафиксировали сразу в нескольких локациях: на пляжах посёлка Кучугуры, в Татарской бухте, а также на черноморском побережье — в частности, в районе Ялты.

По мнению местных жителей, причина резкого роста численности опасных беспозвоночных — повышение солёности морской воды. В Азовском море этот показатель достиг 16 промилле, что стало рекордным значением за всё время ведения наблюдений. Такие условия оказываются благоприятными для выживания и распространения корнеротов.

Ранее заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян сказал НСН, что в случае сохранения климатического тренда на потепление, акул станет больше на Дальнем Востоке и даже в Чёрном море.

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ФОТО: ТАСС/Храмовник Роман
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