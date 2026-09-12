Росавиация классифицировала падение самолета в Татарстане как катастрофу

В официальном заявлении отмечается, что расследовать причины трагедии будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК) — при содействии Приволжского межрегионального территориального управления Росавиации. Работа будет вестись в рамках утверждённых правил расследования происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на территории РФ.

Задача расследования — выявить факторы, приведшие к катастрофе, и выработать меры, которые помогут избежать подобных трагедий в дальнейшем.

Инцидент произошёл днём 12 сентября: самолёт Cessna 172 рухнул в огороде частного дома в селе Шемордан (Татарстан). В результате крушения погибли два человека — пилот и пассажир. Следствие рассматривает две основные версии случившегося: ошибку при управлении воздушным судном либо возникшие в полёте технические неполадки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Китае легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина.

