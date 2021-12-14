Экономист: Повышение ставки ЦБ не обуздает инфляцию
Не ощутит повышения ключевой ставки и большинство россиян, предположил Денис Ракша.
Инфляция в России будет расти и дальше, поделился безрадостным прогнозом экономист Денис Ракша в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее аналитики РБК и Bloomberg заявили, что Банк России на заседании 17 декабря, вероятнее всего, повысит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 8,5%, на фоне высоких инфляционных ожиданий.
«Никакую инфляцию невозможно прекратить всякими ставками, но у Центробанка других возможностей особо-то нет. Он не может проводить мягкую денежную политику в этой ситуации. Все ждут, что он эту инфляцию как-то обуздает. Все говорят, что нужно произвести больше товаров: у нас денег много, товаров мало, для этого надо дать денег производителю. Но производителям уже не нужны кредиты, они могут просто цены поднимать, и всё. Нам стоит ждать дальнейшего повышения инфляции. Это спираль стагфляции: у вас всё время падает производство и растут цены, потому что производства не могут работать на малых объемах. У нас сейчас начинается эта история», - описал ситуацию экономист.
При этом Ракша подчеркнул, что большая часть населения не ощутит значительных перемен, хотя и подтвердил, что ставки по кредитам вырастут.
«Закредитованность населения не зависит от уровня ставки. Население берет кредит по той ставке, по которой дают, точно так же, как и раньше и тогда, когда ему нужно. Обычно мы даже не раздумываем на эту тему. Один процент – это не сильно больше. Платили 15 000, будете платить 15 400. Но проблема в другом, в том, что такими способами Центробанк не сможет предотвратить дальнейший рост инфляции. Центробанк, кроме подъема ставки, будет физически ограничивать объем и количество кредитов, впрямую регулировать объем потребительских кредитов. Но банки пытаются обходить эти ограничения, поскольку им тоже деваться некуда: как только банки перестают увеличивать кредитный портфель, у них растет уровень просрочки, и у них один путь – наращивать эту пирамиду», - заключил Ракша.
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на форуме «Сделано в России» заявил, что Россия в 2022 году может столкнуться с новой волной инфляции, особенно сильно ощущаться она может во втором полугодии.
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