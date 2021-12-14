Экономист: Повышение ставки ЦБ не обуздает инфляцию

При этом Ракша подчеркнул, что большая часть населения не ощутит значительных перемен, хотя и подтвердил, что ставки по кредитам вырастут.

«Закредитованность населения не зависит от уровня ставки. Население берет кредит по той ставке, по которой дают, точно так же, как и раньше и тогда, когда ему нужно. Обычно мы даже не раздумываем на эту тему. Один процент – это не сильно больше. Платили 15 000, будете платить 15 400. Но проблема в другом, в том, что такими способами Центробанк не сможет предотвратить дальнейший рост инфляции. Центробанк, кроме подъема ставки, будет физически ограничивать объем и количество кредитов, впрямую регулировать объем потребительских кредитов. Но банки пытаются обходить эти ограничения, поскольку им тоже деваться некуда: как только банки перестают увеличивать кредитный портфель, у них растет уровень просрочки, и у них один путь – наращивать эту пирамиду», - заключил Ракша.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на форуме «Сделано в России» заявил, что Россия в 2022 году может столкнуться с новой волной инфляции, особенно сильно ощущаться она может во втором полугодии.

