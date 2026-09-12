Трамп выступил за объединение Ирландии

По данным издания The Guardian, президент США Дональд Трамп выразил поддержку идее объединения Ирландии. Политик заявил, что хотел бы видеть страну единой, и высказал мнение, что такой исход неизбежен — рано или поздно объединение произойдёт.

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Трамп подчеркнул, что считает потенциальное воссоединение значительным достижением для всех заинтересованных сторон, при этом особо отметил, что не стремится провоцировать конфликты.

Ранее советник президента России Антон Кобяков высказал точку зрения о том, что так называемый «гренландский план» Дональда Трампа имел более масштабную цель — установить контроль США над большей частью Арктики. По мнению Кобякова, инициатива была направлена на то, чтобы взять под контроль Северо‑Западный проход, а также Европейский Север вплоть до Баренцева моря, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаИрландияДональд Трамп

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