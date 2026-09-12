Трамп подчеркнул, что считает потенциальное воссоединение значительным достижением для всех заинтересованных сторон, при этом особо отметил, что не стремится провоцировать конфликты.

Ранее советник президента России Антон Кобяков высказал точку зрения о том, что так называемый «гренландский план» Дональда Трампа имел более масштабную цель — установить контроль США над большей частью Арктики. По мнению Кобякова, инициатива была направлена на то, чтобы взять под контроль Северо‑Западный проход, а также Европейский Север вплоть до Баренцева моря, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

