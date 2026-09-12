Трамп выступил за объединение Ирландии
По данным издания The Guardian, президент США Дональд Трамп выразил поддержку идее объединения Ирландии. Политик заявил, что хотел бы видеть страну единой, и высказал мнение, что такой исход неизбежен — рано или поздно объединение произойдёт.
Трамп подчеркнул, что считает потенциальное воссоединение значительным достижением для всех заинтересованных сторон, при этом особо отметил, что не стремится провоцировать конфликты.
Ранее советник президента России Антон Кобяков высказал точку зрения о том, что так называемый «гренландский план» Дональда Трампа имел более масштабную цель — установить контроль США над большей частью Арктики. По мнению Кобякова, инициатива была направлена на то, чтобы взять под контроль Северо‑Западный проход, а также Европейский Север вплоть до Баренцева моря, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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