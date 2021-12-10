Центробанк РФ: Адресная помощь малоимущим полезнее регулирования цен в магазинах

Там назвали это одним из способов борьбы с инфляцией, так как прямое регулирование цен позволяет приостановить их рост, но лишь на короткий срок, что в свою очередь может навредить экономике.

Как отметили в ЦБ РФ, в дальнейшем подобные меры создают дисбалансы на рынках товаров и могут вызвать негативные последствия для регулируемых отраслей и экономики в целом.

Как отмечается, соглашения о заморозке цен и экспортные пошлины сократят инвестиции в производство и выпуск товаров, стоимости на которые регулируются, и впоследствии затормозят развитие отраслей.

Как ранее сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, российские ретейлеры ответственны и их наценки минимальны, и поэтому пока ни о каких соглашениях насчет государственного регулирования цен на продукты речи не идет. Отмечается, что в настоящее время эффективно сложилась работа с производителями продуктов питания.

