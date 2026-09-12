Эксперт сообщил о росте пенсии у силовиков и граждан старше 80 лет с октября
В октябре ряд категорий граждан смогут рассчитывать на повышение пенсионных выплат. Как рассказал 12 сентября Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ, прибавка коснётся бывших военных и сотрудников силовых структур, людей старше 80 лет, а также тех, кому впервые присвоили I группу инвалидности.
В интервью РИА Новости эксперт пояснил, что с 1 октября пенсии получателей выплат от Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и некоторых других госорганов планируется повысить ориентировочно на 4%.
По словам Балынина, для указанных категорий граждан фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое — до 19 169 рублей. С учётом надбавки за уход (1 413 рублей) суммарный размер доплаты составит порядка 20,6 тысячи рублей.
Эксперт также обратил внимание на важный нюанс: надбавка предоставляется лишь по одному основанию. Например, если пенсия уже была проиндексирована в связи с установлением инвалидности, то при достижении 80‑летнего возраста повторного повышения не предусмотрено.
Ранее финансовый аналитик Юлиана Сорокина заявила, что в 2027 году размер минимальной пенсии неработающего пенсионера может составить около 17,8 тысячи рублей.
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