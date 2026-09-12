Эксперт сообщил о росте пенсии у силовиков и граждан старше 80 лет с октября

В интервью РИА Новости эксперт пояснил, что с 1 октября пенсии получателей выплат от Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и некоторых других госорганов планируется повысить ориентировочно на 4%.

По словам Балынина, для указанных категорий граждан фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое — до 19 169 рублей. С учётом надбавки за уход (1 413 рублей) суммарный размер доплаты составит порядка 20,6 тысячи рублей.

Эксперт также обратил внимание на важный нюанс: надбавка предоставляется лишь по одному основанию. Например, если пенсия уже была проиндексирована в связи с установлением инвалидности, то при достижении 80‑летнего возраста повторного повышения не предусмотрено.

Ранее финансовый аналитик Юлиана Сорокина заявила, что в 2027 году размер минимальной пенсии неработающего пенсионера может составить около 17,8 тысячи рублей.

