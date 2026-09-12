Драка зрителей сорвала концерт группы «Ленинград» в Минводах

Причина напряжённости заключалась в том, что зрители, находившиеся в задних рядах, настойчиво пытались пробраться поближе к сцене, тем самым мешая другим посетителям концерта. Ситуация накалилась, когда один из участников конфликта снял с себя шапку и швырнул её в толпу — это спровоцировало обмен резкими словами, который быстро перерос в драку.

Сотрудники охраны оперативно отреагировали на инцидент: они вывели зачинщиков из зала, после чего выступление группы продолжилось.

Ранее генеральный директор концертного агентства TCI, генеральный продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников сказал НСН, что основная проблема в организации концертных мероприятий в том, что финансовые запросы действующих артистов сильно выросли.

