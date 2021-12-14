Делягин: Увеличение ключевой ставки ЦБ покажет неадекватность государства
Государство проводит проинфляционную политику, пытаясь выдать ее за антиинфляционную, уверен экономист и депутат Госдумы.
Повышение ключевой ставки является неудачным решением как с психологической, так и с финансовой точки зрения, заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике, экономист Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее аналитики РБК и Bloomberg заявили, что Банк России 17 декабря повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт. Если это произойдет, то впервые с 2017 года ставка достигнет 8,5%.
«Это много, это существенное повышение, и оно окажет двоякое воздействие. Во-первых, это непосредственное влияние – разгон инфляции и удорожание кредита, а во-вторых, психологическое. Все будут ждать, что ставка будет подниматься дальше, это будет закладываться в инфляционные ожидания. Ну и демонстрация государством своей неадекватности – это всегда очень пагубная вещь, которая будет дезорганизовывать экономику дополнительно. У нас проинфляционные меры подаются как антиинфляционные. На населении это отразится удорожанием кредита. Кредиты с плавающей ставкой подорожают, новые – тоже подорожают. Банки ориентируются на ставку рефинансирования Банка России. И это разгон инфляции в каждой точке, потому что у тех, кто еще не лишен возможности брать кредит, растут издержки, и с этим ничего не поделаешь», - оценил последствия такого решения экономист.
Делягин напомнил, что из-за стагнации доходов россияне не станут брать меньше кредитов.
«Основная масса людей берет кредиты не потому, что без свежего айфончика жить не может. Берут кредиты, потому что другого способа выживания им российское государство не оставило. Люди погружаются в кредитную кабалу. Уже банки часто дают кредиты не только бизнесу, чтобы отнять завод, но и человеку, чтобы отнять машину или квартиру, под залог которой брался кредит, особенно в регионах. Это блатной феодализм в чистом виде. Доходность по депозитам теоретически должна вырасти, но не так сильно, как кредитные ставки. Банковский монополизм никто не отменял. Если 2/3 прибыли банковской системы России приходится на один Сбербанк, то ему можно не так сильно поднимать процентную ставку по депозитам, как по кредитам», - заключил эксперт.
Ранее экономист Денис Ракша в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что инфляция в России будет расти и дальше.
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