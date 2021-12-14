Делягин: Увеличение ключевой ставки ЦБ покажет неадекватность государства

Повышение ключевой ставки является неудачным решением как с психологической, так и с финансовой точки зрения, заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике, экономист Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее аналитики РБК и Bloomberg заявили, что Банк России 17 декабря повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт. Если это произойдет, то впервые с 2017 года ставка достигнет 8,5%.