Аналитик Всемирного банка назвал четыре риска для экономики России
Пандемия коронавируса, инфляция, геополитика и «зеленый переход» являются угрозами для экономики России, считает главный экономист по РФ в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт. Об этом пишут «Ведомости».
Эксперт отметил, что пандемия влияет на российскую экономику сильнее, чем в некоторых других странах. Одна из причин этого — низкие темпы вакцинации, что, в свою очередь замедляет деловую активность и создает угрозу введения дальнейших коронавирусных ограничений, пишет Газета.ру.
По словам Найта, инфляцию в РФ сложно контролировать из-за большой территории страны и трудностей в оценке «масштаба последствий от разрыва цепочек поставок». Специалист подчеркнул, что Центробанк предпринимает усилия для ее погашения, и уже в начале 2022 года в России будет наблюдаться устойчивое замедление инфляции.
Еще один риск — международные санкции в отношении РФ — не оказывает негативного воздействия, так как Россия привыкла к режиму постоянных ограничений, отмечает РИА ФАН. Найт отметил, что вероятность введения новых мер в следующем году минимальна.
Кроме того, риск «зеленого перехода» пока не представляет серьезной угрозы для российской экономики. Однако предполагается, что темпы перехода на возобновляемые источники энергии в будущем могут ускориться.
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