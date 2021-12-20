Аналитик Всемирного банка назвал четыре риска для экономики России

Эксперт отметил, что пандемия влияет на российскую экономику сильнее, чем в некоторых других странах. Одна из причин этого — низкие темпы вакцинации, что, в свою очередь замедляет деловую активность и создает угрозу введения дальнейших коронавирусных ограничений, пишет Газета.ру.

По словам Найта, инфляцию в РФ сложно контролировать из-за большой территории страны и трудностей в оценке «масштаба последствий от разрыва цепочек поставок». Специалист подчеркнул, что Центробанк предпринимает усилия для ее погашения, и уже в начале 2022 года в России будет наблюдаться устойчивое замедление инфляции.

Еще один риск — международные санкции в отношении РФ — не оказывает негативного воздействия, так как Россия привыкла к режиму постоянных ограничений, отмечает РИА ФАН. Найт отметил, что вероятность введения новых мер в следующем году минимальна.

Кроме того, риск «зеленого перехода» пока не представляет серьезной угрозы для российской экономики. Однако предполагается, что темпы перехода на возобновляемые источники энергии в будущем могут ускориться.

