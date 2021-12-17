«Гречка и кредиты»: Экс-глава ЦБ указал на последствия нового повышения ключевой ставки

Сергей Дубинин сказал НСН, что укрепление рубля было бы эффективнее «сбивания» инфляции ключевой ставкой.

Очередное повышение Банком России ключевой ставки приведет к подорожанию кредитов, но не скажется на курсе рубля, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.

Ранее в пятницу ЦБ в седьмой раз с марта повысил ключевую ставку - на этот раз на 1 п.п. до 8,5%. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки в ближайшее время.

Делягин: Увеличение ключевой ставки ЦБ покажет неадекватность государства

«Будет происходить подорожание кредитов российских банков и, видимо, в какой-то степени повышение ставок по вкладам. Если говорить о макроэкономике, эта мера направлена на то, чтобы сбить инфляционные ожидания, чтобы люди снизили потребление за счет кредитов, и инфляция замедлилась. Сейчас она именно такая – 8,5% по оценке Центробанка. На курс рубля сейчас это никак не повлияет», - сказал Дубинин.

По его словам, психологический эффект этого решения на россиян, закупающихся квартирами и гречкой, будет замедленным.

«Такие меры психологически не так быстро действуют. Всегда в условиях повышающейся инфляции люди пытаются потратить деньги, пока цены не ускакали, и купить что-то, что дорожает. У богатого человека это может быть еще одна квартира для сдачи в аренду. А у человека, живущего от зарплаты до зарплаты, это может быть, например, запас пресловутой гречки», - рассказал экс-глава ЦБ.

Дубинин усомнился в эффективности таких мер ЦБ, указав, что лучше было бы укрепить рубль.

«Мое личное мнение, что сбить инфляцию мерами, исключительно связанными с ключевой ставкой ЦБ, затруднительно. Влияние через курс могло бы быть более эффективным, если бы Минфин перестал покупать валюту в рамках бюджетного правила у экспортеров нефти и газа, а позволил им продавать ее на открытом рынке для всех. Это укрепило бы рубль и стало бы более эффективной антиинфляционной мерой», - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом он отметил, что, сбивая рост цен, «они одновременно тормозят и рост экономики», потому что кредиты дорожают не только для людей, но и для бизнеса.

Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%

С конца июля 2020 года до середины марта 2021 года ключевая ставка в РФ находилась на историческом минимуме и составляла 4,25%. Низкая ставка была необходима для поддержания экономики и населения на фоне пандемии. С весны нынешнего года ЦБ след за ростом инфляции начал повышать ставку, которая сейчас достигла максимума с октября 2017 года, отмечают «Ведомости».

Как объяснял «Радиоточке НСН» замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, повышение ключевой ставки является неудачным решением, как с психологической, так и с финансовой точки зрения. Он назвал возможное повышение ключевой ставки «демонстрацией государством своей неадекватности».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КредитыСергей ДубининЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры