«Гречка и кредиты»: Экс-глава ЦБ указал на последствия нового повышения ключевой ставки

«Будет происходить подорожание кредитов российских банков и, видимо, в какой-то степени повышение ставок по вкладам. Если говорить о макроэкономике, эта мера направлена на то, чтобы сбить инфляционные ожидания, чтобы люди снизили потребление за счет кредитов, и инфляция замедлилась. Сейчас она именно такая – 8,5% по оценке Центробанка. На курс рубля сейчас это никак не повлияет», - сказал Дубинин.

По его словам, психологический эффект этого решения на россиян, закупающихся квартирами и гречкой, будет замедленным.

«Такие меры психологически не так быстро действуют. Всегда в условиях повышающейся инфляции люди пытаются потратить деньги, пока цены не ускакали, и купить что-то, что дорожает. У богатого человека это может быть еще одна квартира для сдачи в аренду. А у человека, живущего от зарплаты до зарплаты, это может быть, например, запас пресловутой гречки», - рассказал экс-глава ЦБ.

Дубинин усомнился в эффективности таких мер ЦБ, указав, что лучше было бы укрепить рубль.

«Мое личное мнение, что сбить инфляцию мерами, исключительно связанными с ключевой ставкой ЦБ, затруднительно. Влияние через курс могло бы быть более эффективным, если бы Минфин перестал покупать валюту в рамках бюджетного правила у экспортеров нефти и газа, а позволил им продавать ее на открытом рынке для всех. Это укрепило бы рубль и стало бы более эффективной антиинфляционной мерой», - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом он отметил, что, сбивая рост цен, «они одновременно тормозят и рост экономики», потому что кредиты дорожают не только для людей, но и для бизнеса.