«Гречка и кредиты»: Экс-глава ЦБ указал на последствия нового повышения ключевой ставки
Сергей Дубинин сказал НСН, что укрепление рубля было бы эффективнее «сбивания» инфляции ключевой ставкой.
Очередное повышение Банком России ключевой ставки приведет к подорожанию кредитов, но не скажется на курсе рубля, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.
Ранее в пятницу ЦБ в седьмой раз с марта повысил ключевую ставку - на этот раз на 1 п.п. до 8,5%. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки в ближайшее время.
«Будет происходить подорожание кредитов российских банков и, видимо, в какой-то степени повышение ставок по вкладам. Если говорить о макроэкономике, эта мера направлена на то, чтобы сбить инфляционные ожидания, чтобы люди снизили потребление за счет кредитов, и инфляция замедлилась. Сейчас она именно такая – 8,5% по оценке Центробанка. На курс рубля сейчас это никак не повлияет», - сказал Дубинин.
По его словам, психологический эффект этого решения на россиян, закупающихся квартирами и гречкой, будет замедленным.
«Такие меры психологически не так быстро действуют. Всегда в условиях повышающейся инфляции люди пытаются потратить деньги, пока цены не ускакали, и купить что-то, что дорожает. У богатого человека это может быть еще одна квартира для сдачи в аренду. А у человека, живущего от зарплаты до зарплаты, это может быть, например, запас пресловутой гречки», - рассказал экс-глава ЦБ.
Дубинин усомнился в эффективности таких мер ЦБ, указав, что лучше было бы укрепить рубль.
«Мое личное мнение, что сбить инфляцию мерами, исключительно связанными с ключевой ставкой ЦБ, затруднительно. Влияние через курс могло бы быть более эффективным, если бы Минфин перестал покупать валюту в рамках бюджетного правила у экспортеров нефти и газа, а позволил им продавать ее на открытом рынке для всех. Это укрепило бы рубль и стало бы более эффективной антиинфляционной мерой», - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом он отметил, что, сбивая рост цен, «они одновременно тормозят и рост экономики», потому что кредиты дорожают не только для людей, но и для бизнеса.
С конца июля 2020 года до середины марта 2021 года ключевая ставка в РФ находилась на историческом минимуме и составляла 4,25%. Низкая ставка была необходима для поддержания экономики и населения на фоне пандемии. С весны нынешнего года ЦБ след за ростом инфляции начал повышать ставку, которая сейчас достигла максимума с октября 2017 года, отмечают «Ведомости».
Как объяснял «Радиоточке НСН» замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, повышение ключевой ставки является неудачным решением, как с психологической, так и с финансовой точки зрения. Он назвал возможное повышение ключевой ставки «демонстрацией государством своей неадекватности».
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