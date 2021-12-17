В Госдуме предупредили о росте цен на еду, жилье и машины

По его словам, наиболее существенный рост ожидается на продукты питания. «Это связано как с внешними факторами, так и с внутренними», — сказал парламентарий. Среди причин он назвал тот факт, что многие сельхозпроизводители в 2020 году оказались в тяжелой ситуации в связи с эпидемией COVID-19, получив слабую поддержку от государства. «Мы предлагали правительству широкий набор мер поддержки, часть из них была принята, но далеко не все», — сказал депутат.

Также, по его словам, стоит ждать подорожания автомобилей и квартир. Это случится из-за падения спроса, что привело к сокращению предложений. Поэтому предприниматели пытаются компенсировать это ростом цен.

Как сообщалось, Министерство промышленности и торговли не собирается в ближайшем будущем заключать новые соглашения по стабилизации цен на сахар, масло и другие продукты питания. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

