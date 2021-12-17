В Госдуме предупредили о росте цен на еду, жилье и машины

Цены в России в 2022 году могут вырасти выше, чем на 5,8%, которые изначально прогнозировали, сообщает Urа.ru со ссылкой на первого зампреда председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаила Щапова.

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По его словам, наиболее существенный рост ожидается на продукты питания. «Это связано как с внешними факторами, так и с внутренними», — сказал парламентарий. Среди причин он назвал тот факт, что многие сельхозпроизводители в 2020 году оказались в тяжелой ситуации в связи с эпидемией COVID-19, получив слабую поддержку от государства. «Мы предлагали правительству широкий набор мер поддержки, часть из них была принята, но далеко не все», — сказал депутат.

Также, по его словам, стоит ждать подорожания автомобилей и квартир. Это случится из-за падения спроса, что привело к сокращению предложений. Поэтому предприниматели пытаются компенсировать это ростом цен.

Как сообщалось, Министерство промышленности и торговли не собирается в ближайшем будущем заключать новые соглашения по стабилизации цен на сахар, масло и другие продукты питания. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

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ФОТО: Pixabay
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