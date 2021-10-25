Стагнация доходов населения усугубляют ситуацию с подорожанием продовольствия
Цены на продукты питания перманентно увеличиваются из-за роста производственных издержек, однако главная проблема заключается в доходах граждан. Так считает председатель Союза потребителей и экономист Петр Шелищ. Он напомнил, что в организации предупреждали о скорых проблемах ещё в начале лета, учитывая рост цен у аграриев и производителей пищевой продукции.
Как пояснил эксперт, на уровень цен оказывают влияние два фактора. Первый– это производственные издержки: дорожают удобрения, корма для животных, топливо для техники и электроэнергия. Вторая составляющая – рост закредитования населения, которое мешает потребительскому спросу находиться в балансе.
«Уже до 35% нынешних доходов направляется гражданами на обслуживание долгов. В текущей ситуации это даёт возможность платить за дорожающие продукты и товары. Однако в том случае, если бы у россиян не прибавлялось так много незаработанных денег, больше бы сдерживался потребительский спрос. Если товаров больше не становится, а денежная масса увеличивается, естественно, цены будут повышаться», – пояснил Шелищ в эфире «Радио 1».
Экономист также подчеркнул, что крупы и хлебобулочные изделия – одни из самых дешевых продуктов, их нечем заменить, поэтому они будут дорожать. При этом, основную проблему Шелищ видит именно в доходах россиян, которые давно перестали расти.
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