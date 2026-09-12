Московское и минское «Динамо» устроили массовую драку на 1-й минуте матча КХЛ
На первой минуте матча регулярного чемпионата Fonbet КХЛ между московским и минским «Динамо», который проходит в Санкт‑Петербурге, на льду вспыхнула массовая потасовка.
Уже через 18 секунд после стартового вбрасывания завязалась драка — в ней участвовали практически все хоккеисты, находившиеся на площадке. Часть игроков разбилась на пары и вела отдельные поединки.
По итогам инцидента судьи наложили пятиминутные удаления за драки на четверых хоккеистов: москвичей Никиту Коростелева и Артёма Сергеева, а также минчан Богдана Белкина и Брэйди Лайла. Дополнительно двухминутные штрафы за проявления грубости получили Брэйди Лайл, Артём Сергеев, а также игроки минского «Динамо» Сергей Кузнецов и Илья Усов.
Стоит напомнить, что ранее, на предсезонном Кубке мэра, в очной встрече этих же команд защитник минчан Николас Мелош получил серьёзную травму — она случилась в ходе драки с Андреем Никоновым.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сказал НСН, что вводить буллиты до игры — нелогично и странно. Такая реформа не привлечет болельщиков.
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