Песков оценил темпы инфляции в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высокая инфляция в стране является темой для обеспокоенности, сообщает РИА Новости.

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По его словам, возврат инфляции к запланированным показателям - это сложный процесс, требующий большой и постоянной работы, которой занимается правительство.

«Инфляция высокая, и установка президента - делать всё возможное, чтобы вернуть её к запланированным показателям как можно скорее», - сказал подчеренкл представитель Кремля.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России по итогам года может превысить показатели верхней границы прогноза регулятора в 7,4—7,9%. сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияРост ЦенИнфляцияДмитрий Песков
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