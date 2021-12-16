Песков оценил темпы инфляции в России

По его словам, возврат инфляции к запланированным показателям - это сложный процесс, требующий большой и постоянной работы, которой занимается правительство.

«Инфляция высокая, и установка президента - делать всё возможное, чтобы вернуть её к запланированным показателям как можно скорее», - сказал подчеренкл представитель Кремля.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России по итогам года может превысить показатели верхней границы прогноза регулятора в 7,4—7,9%. сообщает RT.